Zo bespaart u duizenden euro’s op uw woonlening Johan Van Geyte

08 maart 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Misschien zijn er leukere dingen dan onderhandelen over een woonlening, maar toch loont het de moeite om daar tijd voor vrij te maken. Met enkele uren werk kan u al snel duizenden euro’s besparen. We overlopen even hoe u tot zo’n besparing komt.

1. Onderhandel uw rentevoet

Onderhandel eerst en vooral een lagere rente. Wie 150.000 euro leent en dat bedrag over 20 jaar afbetaalt, lost bij een vaste rente van 2,00% gedurende 240 maanden 757,54 euro af. Het totale kostenplaatje komt dan op 181.809,53 euro.

Wie een lager tarief van 1,80% onderhandelt, betaalt maandelijks 743,67 euro. Het totaalbedrag na 20 jaar eindigt op 178.480,46 euro. Meteen een verschil van 3.000 euro.

Hoe begint u eraan?

Vergelijk om te beginnen enkele offertes van banken. Leg uw oor ook eens te luisteren op websites zoals spaargids.be. Veel consumenten delen daar de gunstige voorwaarden die ze bij hun bank loskregen. Met die informatie kan u naar uw eigen bank trekken, om haar te bewegen onder de tarieven van de concurrentie te gaan.

TIP: Hier kan u de huidige rentes vergelijken

2. Bestudeer uw waarborgopties

De banken lenen u een fors bedrag en willen dus de garantie dat ze terugbetaald worden. Ze vragen dan ook een waarborg. Bij een woonlening is dat doorgaans een hypotheek. Indien u uw verplichtingen niet langer nakomt, geeft die de bank het recht om het pand in kwestie te verkopen en met de opbrengst het uitstaande bedrag aan te zuiveren. De hypotheek is trouwens ook een vereiste indien u wil genieten van de woonbonus - en dus van het fiscaal voordeel dat gekoppeld is aan het krediet.

Goed om te weten is dat u geen hypotheek moet laten inschrijven voor het totale bedrag. Misschien is uw bank voor een deel van de lening al tevreden met een hypothecaire volmacht. Daarbij wordt de hypotheek niet meteen ingeschreven, maar geeft u aan de bank de volmacht om dat te doen op het moment dat ze dat nodig vindt. Het voordeel van zo’n volmacht is dat die goedkoper is dan een effectieve hypotheek. U bespaart onder meer op de kosten voor de hypotheekbewaarder.

Voor een lening van 150.000 euro mag u rekenen op een bedrag tussen 4.200 euro en 4.600 euro aan kosten, indien die volledig gewaarborgd wordt door een hypotheek. Als het krediet van 150.000 euro wordt opgesplitst in een hypotheek van 100.000 euro en een hypothecaire volmacht van 50.000 euro, dan zakken de kosten naar ongeveer 3.300 à 3.500 euro.

Een andere optie is een borgstelling: een derde persoon stelt zich borg en verbindt er zich toe de schulden terug te betalen aan de bank wanneer de schuldenaar dat niet meer zou kunnen. Hieraan zijn helemaal geen extra kosten verbonden.

3. Wat met de brandverzekering?

Eens een akkoord bereikt is over het tarief en de waarborg, lijkt de buit binnen. Toch haalt u uw voet best nog niet te snel van het pedaal.

Kredietgevers vragen meestal om een pand te verzekeren, en meestal zullen ze u direct een verzekeringsaanbod doen.

Uw bank kan u wel niet verplichten om de brandverzekering via haar af te sluiten. Opnieuw is het geen slecht idee om verschillende offertes eerst te vergelijken voor u ergens toehapt.

Addertje onder het gras: banken bieden vaak gunstige rentevoeten aan die consumenten die wél bij hen een brandverzekering nemen. Dat is haar volste recht. U berekent dus best wat het meeste doorweegt: de goedkopere lening of de goedkopere brandverzekering.

TIP: hier kan u offertes voor brandverzekeringen bekijken

4. De schuldsaldoverzekering

Hier gaat het net zo als bij de brandverzekering. U hoeft ze niet via uw bank te nemen, maar het kan u een voordeeltarief opleveren als u het wel doet.

5. Hou ook uw dossierkosten in de gaten

Een uitgavepost waar iets minder rek op zit, is die van de dossierkosten. Het maximum voor de dossierkosten ligt vast op 500 euro. Dat geeft bankiers minder ruimte om hier commerciële toegevingen te doen.

