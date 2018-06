Zo bespaart u de komende tien jaar tot 9.700 euro Sven Vonck

19 juni 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie de moeite neemt om enkele terugkerende uitgaven onder de loep te nemen, kan jaarlijks een mooi bedrag besparen. Hou die oefening tien jaar vol en u houdt een stevige som geld over.

Sommige besparingen leveren jaarlijks enkele tientallen euro’s op en andere gaan in de richting van enkele honderden euro’s. Elk apart lijken ze niet altijd de moeite waard. Maar tel die verschillende besparingen bij mekaar op en u komt op de lange termijn uit bij een besparing die toch wel hoog oploopt. Een simpele oefening leverde ons al een totale besparing op van jaarlijks 970 euro. Over een periode van tien jaar gaat dat dus over 9.700 euro. Uiteraard zal dit bedrag niet voor iedereen van toepassing zijn, maar we hopen daarmee toch het punt te maken dat het voor niemand kwaad kan om af en toe eens stil te staan bij de uitgaven waar we bijna niet meer over nadenken.

1. Betaal 305 euro minder voor een reisverzekering

Met een reisbijstandsverzekering kan u zich indekken tegen problemen tijdens een vakantie. Dergelijke verzekeringen bieden bijstand aan personen (zoals bijvoorbeeld de repatriëring bij ziekte of een ongeval), maar kunnen ook de bijstand omvatten voor een voertuig (denk maar aan pechverhelping). Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste verzekering kan hoog oplopen, zoals blijkt uit een simulatie op Spaargids.be. We nemen het voorbeeld van een gezin van 4 personen, die elk verzekerd zijn voor bijstand in zowel België als Europa en waarbij ook bijstand wordt afgesloten voor de gezinswagen (met een vervangwagen bij pech). De duurste verzekering kost 450 euro, tegenover 145 euro voor de goedkoopste verzekering. Dat is een verschil van 305 euro.

TIP: Stop ook een reisverzekering in uw bagage

2. Betaal 287 euro minder voor elektriciteit

Op de website van Mijnenergie.be kan u de tarieven van de verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Daarmee kan u op basis van uw eigen verbruik de voordeligste energieleverancier achterhalen. We deden de oefening voor de elektriciteitsfactuur van een gezin met vier personen op basis van een geschat verbruik en een tweevoudige meter. Bij de goedkoopst energieleverancier kwam de jaarrekening uit op 1.808 euro, bij de duurste was dat 2.095 euro. Dat is een verschil van 287 euro.

3. Bespaar 74 euro op pensioensparen

Doet u aan pensioensparen? Dan kan u elk jaar een kleine besparing doen door de instapkosten bij elke storting tot een minimum te beperken. Spaart u via een pensioenfonds, dan variëren de instapkosten van 0% tot 3%. Bij een pensioenspaarverzkering lopen de verschillen nog hoger op: van zowat 1% tot 7%. Voor wie het jaarlijkse maximumbedrag van 1.230 euro stort, is dat een verschil van bijna 74 euro aan instapkosten. Wie de instapkosten beperkt, bouwt bovendien een grotere pensioenspaarpot op omdat er netto meer in het pensioenspaarproduct terecht komt. Let wel: instapkosten mogen nooit het enige criterium zijn om voor een product te kiezen. Kijk ook naar het rendement van de voorbije jaren. Dat kan alvast verhelderen of hogere instapkosten wel gerechtvaardigd zijn.

Tip: Vergelijk de rendementen van pensioenspaarverzekeringen

4. Betaal elk jaar 267 euro minder voor uw woonlening

De voorbije jaren hebben al veel Belgen op die manier hun woonlening geherfinancierd. Of het nog interessant is om nu te herfinancieren, hangt af van ieders persoonlijke situatie. We vertrekken even vanuit het volgende fictieve voorbeeld, waarbij u drie jaar geleden 200.000 euro leende aan 2,3 procent. Op dat moment was u heel tevreden over die rentevoet, maar vandaag zou u bij een andere bank een lening kunnen afsluiten aan 1,6 procent. Dat lijkt geen groot verschil, maar dat is wel besparing van 11.401 euro aan intresten. Aan een herfinanciering bij een andere bank zijn wel veel kosten verbonden. Die komen in dit voorbeeld uit op 6.857 euro. Daarmee levert de externe herfinanciering een besparing op van 4.544 euro. Dat is dus een jaarlijkse besparing van 267 euro gedurende de komende 17 jaar (dat is de resterende looptijd van de lening).

Tip: Lening herfinancieren? Bereken het hier

5. Spendeer 37 euro minder aan het ziekenfonds

De jaarlijkse premie voor het ziekenfonds is een uitgave waar weinig mensen echt bij stilstaan. Meestal zijn het ook de regionale afdelingen die de premies bepalen. Voor een gezin in Gent (twee volwassenen, waarvan een met personen ten laste) bedraagt de laagste premie 168 euro. Dat is 37 euro goedkoper dan het duurste ziekenfonds.

Lees ook:

Wat levert pensioensparen op vanaf uw pensioen?

Hoe sparen u helpt om minder belastingen te betalen

Hoe verdient u nog geld met uw hypotheek?

Bron: spaargids.be