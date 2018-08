Zo bespaar je op je energiefactuur met een dag- en nachtmeter Kurt Deman

08 augustus 2018

08u01

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Jouw energieleverancier bied je de keuze tussen een enkelvoudig en een tweevoudig elektriciteitstarief. Maar wat betekent dat concreet? Welke oplossing is voor jou het voordeligst? We zochten het voor je uit.

Het totale stroomverbruik ligt tijdens de kantooruren een stuk hoger dan ’s nachts en op weekenddagen. Om dat te compenseren bieden energieleveranciers sinds vele decennia een tweevoudig elektriciteitstarief aan, waarbij stroom goedkoper is tijdens de zogenaamde daluren. Wie toestellen als wasmachine en droogkast vooral ’s avonds of in het weekend inschakelt – of bereid is om dat te doen – kan dus baat hebben bij een tweevoudig elektriciteitstarief. Het omgekeerde geldt uiteraard ook. Je gaat dus best doordacht te werk.

Wat is een tweevoudig elektriciteitstarief?

Bij een tweevoudig elektriciteitstarief beschik je over een elektriciteitsmeter met twee registers, ook wel dag- en nachtmeter genoemd. Het dagregister meet het verbruik tussen 6 uur en 21 uur of tussen 7 uur en 22 uur, afhankelijk van je distributienetbeheerder. Ook wat je verbruikt op wettelijke feestdagen die in de week vallen, wordt geregistreerd op het dagregister. Tijdens de resterende uren en op zaterdag en zondag geniet je van een voordeliger tarief. Jouw meter schakelt automatisch van dag naar nacht en omgekeerd. Leveranciers bieden een aparte prijs als je een dag- en nachtmeter hebt.

Kies je nu best voor een enkelvoudig of tweevoudig tarief?

De spreiding van jouw energieverbruik bepaalt de gunstigste formule. Aan de hand van onderstaande scenario’s kan je zelf de proef op de som nemen en nagaan wat het beste bij je past.

A. Je beschikt over een enkelvoudige uurtariefmeter

Dan kan je nagaan of een tweevoudige uurtariefmeter al dan niet een betere optie biedt. Dat doe je door gedurende één of enkele weken je meterstanden zowel ’s morgens als ’s avonds (om 6 uur en 21 uur of om 7 uur en 22 uur, afhankelijk van je distributienetbeheerder) te noteren. Is je nacht- en weekendverbruik minstens 50% van het totale verbruik, dan loont het de moeite om over te stappen naar het tweevoudige uurtarief. Benadert jouw energieverbruik tijdens de daluren dat percentage? Dan kan je nagaan of je nog bijkomende energieverslindende taken naar de goedkopere tariefperiode kunt verplaatsen.

Goed om weten: de plaatsing van een tweevoudige uurtariefmeter kost wel tussen 282 en 393 euro, afhankelijk van de vereiste werken. Hoe meer stroom je verhoudingsgewijs tijdens de daluren produceert, hoe sneller je je investering terugwint (meer daarover onderaan deze pagina).

B. Je beschikt over een tweevoudige uurtariefmeter

Dan kan je uitrekenen wat je huidige jaarlijkse stroomverbruik bij een enkelvoudig tarief zou kosten. Is dat resultaat significant gunstiger dan wat je nu bij een tweevoudig tarief betaalt? Dan moet je overwegen om voor een enkelvoudig uurtarief te kiezen.

Maak zelf de vergelijking

Opgelet: het is perfect mogelijk dat je bij de ene elektriciteitsleverancier beter af bent met een enkelvoudige uurtariefmeter, terwijl bij een andere speler een tweevoudige uurtariefmeter als beste oplossing uit de bus komt. We raden daarom aan om de tarieven van de verschillende leveranciers naast elkaar te leggen.

Vergelijk hier alle prijzen en ontdek welke opties voor jou de goedkoopste zijn.

Tip: Hou bij je afweging rekening met eventueel wijzigende gezinssituaties. Verlaat jouw zoon of dochter binnenkort het ouderlijke nest of gaat hij of zij studeren? Dan heeft dat een grote impact op je totale verbruik en het verbruik tijdens de piek- en daluren.

En wat met zonnepanelen?

Een enkelvoudige teller is vaak een interessante optie voor wie over veel zonnepanelen beschikt. Produceren die meer energie dan je overdag op weekdagen verbruikt, dan kan je die ‘overschot’ aanwenden voor je avond-, nacht- en weekendverbruik. Dat maakt een tweevoudige teller overbodig. De komst van de zogenaamde slimme teller belooft daar wel verandering in te brengen.

Hoe snel verdien je de investering terug?

Onderstaande tabel geeft je een idee van de terugverdientijd van je investering in een tweevoudige uurtariefmeter. We gaan uit van een gemiddelde elektriciteitsprijs en van een gemiddelde verhouding tussen dag- en nachtverbruik.

Voorbeeld: een gezin bespaart volgens onderstaande tabel jaarlijks tot 130 euro wanneer het 50% van zijn totale energie tijdens de daluren verbruikt. Na drie jaar heeft dat gezin de kostprijs van een tweevoudige uurtariefmeter of dag- en nachtmeter terugverdiend.

Bron: Mijnenergie.be