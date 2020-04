Engie Gesponsorde inhoud Zo bespaar je energie met tieners en jongeren in huis Aangeboden door ENGIE

10 april 2020

Zit je tijdens deze lockdown de hele tijd met tieners in huis? Dan is het belangrijk om ze zinvol én energiezuinig bezig te houden. De volgende tips helpen je op weg.

1. Maak jongeren bewust van hun energieverbruik

Lichten die blijven branden in onbevolkte kamers, oudere laptop- of smartphone-laders die de hele nacht ingeplugd zitten en binnendeuren die altijd open staan: tieners denken vaak niet na over het overtollige energieverbruik die deze (in hun ogen) pietluttige kleinigheidjes veroorzaken. Maar opgeteld op jaarbasis kosten al die zaken je flink wat energie. Zowel fysiek: want je zit je kroost de hele tijd achter de veren. Maar ook financieel: wanneer je de jaarlijkse afrekening ontvangt. Maak tieners hiervan bewust en introduceer een zelfbedacht energiespel! Deel punten uit voor het sluiten van deuren, doven van lichten, en dichtdraaien van kranen. Voorzie ook strafpunten of -taakjes bij wie de focus op een slim energieverbruik verslapt – zoals de vaatwasser leegmaken of de tafel dekken. Geef een beloning vanaf een aantal punten, of misschien een extra zakcentje.

2. Switch van bad naar douche en druk je waterfactuur

Duiken jouw tieners tweemaal of méér per week in bad? Proper! Leer ze echter dat water kostbaar is. Zo’n 36 procent van het water dat een gemiddeld gezin verbruikt, verdwijnt in de afvoer van bad, douche en gootsteen. Hier kun je testen waar je gezin zich bevindt op vlak van waterverbruik. Weet dat een korte douche van vijf minuten minder water verbruikt dan een traditioneel bad. Probeer je kinderen de volgende keer uit te dagen: slagen ze erin om een douche te nemen binnen de speelduur van hun lievelingslied? Iedereen doet mee: ook de ouders! Trek die besparingslijn door naar het wassen van de handen. Het water niet laten stromen terwijl je de handen inzeept, is al een goeie start.

3. Ga buiten gamen en verbruik minder stroom!

“Zit je nu nog voor dat scherm? Het is zo’n mooi weer buiten!” Het zijn vaak gehoorde opmerkingen van ouders met tieners. Ruk je kinderen los van hun spelconsole en laat ze een spel organiseren voor de familie: een avonturenparcours in de tuin, een quiz, een blinde (smaak)test, een teken- en uitbeeldspel. Je hebt meteen een dagvullend programma dat hun creativiteit en beweging stimuleert én jongeren laat genieten van een leuke activiteit. Plus je bespaart rechtstreeks op je stroomverbruik. Want gameconsoles en tv’s nemen een flink hap uit je energiebudget.

4. Reken af met sluimerverbruik en bespaar tot 100 euro per jaar

Vertel jongeren dat veel elektrische toestellen onnodig energie verbruiken wanneer ze op stand-by staan. Dit sluip- of sluimerverbruik kost gezinnen soms tot 100 euro per jaar. Hoe je dit voorkomt? Bijvoorbeeld door je kinderen dit sluimerverbruik letterlijk te laten voelen. Een gemakkelijke test is het vastnemen van de smartphone- of laptop-lader. Steek die in het stopcontact, maar niet in het toestel. Is de lader na een tijd warm? Dan heeft hij sluimerverbruik. Geef je tieners vervolgens inzicht in het verbruik in euro. Zeg dat 1 Watt gelijk staat aan een jaarlijkse verbruik van 8,76 kWh (8.760 uur per jaar): dat kost ongeveer 2 euro per jaar. Dat bedrag loopt op als je weet dat we gemiddeld meer dan 50 toestellen hebben met een sluimerverbruik van 5 tot 10 Watt. Je kunt dus makkelijk geld besparen door de stekker van toestellen uit te trekken of een stopcontact met schakelaar in te zetten. Stop ook met batterijen van smartwatches, tablets, mobiele telefoons, elektrische fietsen enzovoort ’s nacht op te laden. Die blijven ook bij een volle batterij stroom vreten én kunnen bij defect brand veroorzaken. Op de slimme boxx-thermostaat kun je heel visueel het energie- en waterverbruik van je gezin in het oog houden, en zien hoeveel dat kost! Je kunt zo ook de laatste douche van je zoon of dochter in kaart brengen.

