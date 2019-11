Zitplaats in trein blijft drie kwart van reistijd leeg jv

"Elke zitplaats die 100 kilometer over het spoor rijdt, is maar 25 kilometer bezet." Dat opmerkelijke cijfer lost spoorbaas Sophie Dutordoir in De Tijd. De topvrouw van de NMBS hekelt het gebrek aan visie op mobiliteit bij de overheid. "We werken ons hier kapot, maar het is aanmodderen in de marge", zegt ze in De Tijd.

Sophie Dutordoir heeft nu 2,5 jaar de leiding over spooruitbater NMBS en staat voor zware onderhandelingen met de machtigste vakbonden van ons land om een nieuw sociaal akkoord af te sluiten. Dat wordt om de drie jaar vernieuwd. De bonden willen alvast niet weten van de overstap van een werkweek van 36 naar 38 uren.

Dutordoir weet waar de pijnpunten liggen en haalt stevig uit naar de federale regering: “Er is geen visie op mobiliteit en spoor, geen investeringsplan én geen geld. Er gebeurt niets, terwijl de liberalisering van het spoor om de hoek loert”. Ze verwijst daarmee naar het nieuwe beheerscontract met de staat waar de NMBS als sinds 2012 op wacht. De CEO van die NMBS pleit voor een moderner personeelsbeleid, maar daarvoor moet de overheid structureel ingrijpen, zoals ze dat bij Proximus en Bpost heeft gedaan.

Stiptheid, vertragingen en treinbezetting jagen de reiziger al te vaak de gordijnen in. Maar Dutordoir zegt dat in realiteit “overvolle treinen een zeldzaamheid zijn, minder dan 1 procent”. Volgens de spoorbaas zijn Belgische reizigers gevoeliger aan de bezettingsgraad dan de Britten of de Nederlanders. Uit cijfers blijkt ook dat een zitplaats in de trein gemiddeld 75 procent van de reistijd leeg blijft. En dat heeft niets te maken met een slechte planning, aldus Dutordoir in De Tijd, maar met “het enorme verschil in het treingebruik tussen de piek- en de daluren en van de flux naar Brussel”. In het buitenland zit er buiten de spits veel meer volk op de treinen dan bij ons. Hier rijden de treinen naar Brussel vervolgens leeg door naar steden als Eupen en Oostende. Flexibelere tariefformules zouden de reiziger volgens Dutordoir kunnen aansporen om vaker overdag de trein te nemen.