Zijn duurdere boodschappen ‘het nieuwe normaal’? Onze budgetexperte geeft advies om op je winkelkar te besparen

Onze winkelkar is door de coronacrisis duurder geworden en dat zal hoogst waarschijnlijk nog wel even zo blijven. “Toch mag dit geen excuus zijn om geen actie te ondernemen”, zegt Sara Van Wesenbeeck, budgetexperte in ons geldpanel . “Besparen doe je nu vooral door gebruik te maken van promoties en kortingen, maar laat je daarbij niet misleiden.”

Prijzen die stijgen, geen of minder kortingen en promoacties, (huismerk-)producten die ontbreken waardoor je genoopt bent om een duurder alternatief te kopen. Dat alles helpt niet om de kosten van je winkelkar onder controle te houden. Misschien heb je al aanvaard dat dit voortaan ‘het nieuwe normaal’ is en dat je er niets aan kan veranderen. Toch is het tegendeel waar: op de uitgavenpost ‘voeding’ kan je heel wat besparen. Maar hoe pak je het aan?

Geen excuus

Eerst de feiten en cijfers: uit het tweejaarlijkse huishoudbudgetonderzoek van de overheid leren we dat voeding na wonen de tweede grootste uitgavenpost van een gezin is. Een gemiddelde Belgische familie besteedt 14 procent van het totale gezinsbudget aan voeding en niet-alcoholische dranken. Dat komt overeen met een gemiddelde gezinsuitgave van 5.018 euro per jaar, of 96 euro per week.

Uit onderzoek blijkt dat je met een selfscanner de eerste keren meer koopt dan voorzien, maar mensen die regelmatig met het apparaat werken zullen door de band genomen minder kopen Sara Van Wesenbeeck

Hoeveel geld je in je gezin precies uitgeeft aan voeding wordt door verschillende factoren beïnvloed, zoals onder meer door je inkomen. Wie meer verdient, geeft meer geld uit, ook aan voeding. De samenstelling van je gezin en het geslacht van je gezinsleden spelen een rol: hoe meer gezinsleden, hoe lager de kosten voor boodschappen, de mannen in je gezin eten meer dan de vrouwen en volwassenen meer dan kinderen. Geef je de voorkeur aan biologische groenten en fruit, of volg je een dieet, dan zal ook dat een impact hebben op je budget. Grote eters of huisgenoten die zware fysieke arbeid verrichten, bepalen eveneens je uitgaven voor voeding en doen ze stijgen.

Slim shoppen begint thuis

Een goedkopere winkelkar realiseer je lang voor je in de supermarkt bent. Met een goede voorbereiding thuis leg je een stevige basis voor je besparingsacties en kan je in de winkel winst scoren. Begin met het opstellen van een weekmenu. Dat helpt om niet te veel aan te kopen en om verspilling tegen te gaan. Kijk eerst in je voorraadkast en diepvriezer wat je kan opgebruiken en houd bij het inplannen van je maaltijden rekening met grote en kleine eters en met promoties. Je weekmenu vormt de basis van je boodschappenlijst en die is je leidraad bij je bezoek aan de supermarkt. Je koopt uiteraard enkel wat op je lijst staat. Zo voorkom je dat je je winkelkar vult met impulsaankopen die je extra geld kosten.

Het is ook handig om weten wat je momenteel wekelijks aan voeding uitgeeft. Dat bedrag wil je met je budgetacties doen dalen. Je besparingen in kaart brengen, motiveert om het nog beter te doen en aan het eind van de rit meer ruimte te hebben in je gezinsbudget. Leg daarnaast een weekbudget voor je boodschappen vast dat je niet overschrijdt. Dat daagt je uit om op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven voor de producten die je nu meestal koopt.

Slogans zoals ‘Drie halen en twee betalen’ bevatten valkuilen: door op het aanbod in te gaan, heb je vaak een ander product dat je liever hebt of goedkoper is, niet gekocht Sara Van Wesenbeeck

Plan je bezoeken aan de supermarkt: beperk het aantal winkelbezoeken. Daardoor zal je ook minder uitgeven. Ga één keer per maand naar de supermarkt voor niet-bederfbare voedingswaren en producten. Het drukt de prijs als je in grotere hoeveelheden aankoopt. Kies resoluut voor de goedkoopste supermarkt én voor diegene die met promoties en korting werkt.

In de supermarkt kan je met de volgende acties nog meer geld besparen:

• Zet seizoensproducten op het menu. Die zijn goedkoper, want de aanvoer is groter.

• Vergelijk de kiloprijs.

• En wat met de selfscanner? Het is een vorm van afleiding, die je aanvankelijk meer kost, maar later toch opbrengt. Uit onderzoek blijkt dat je de eerste keren meer koopt dan voorzien, maar mensen die regelmatig met het apparaat werken zullen door de band genomen minder kopen.

• Maak gebruik van de snelverkoop. Heel wat verse producten die de vervaldag naderen of de deur uit moeten omdat de winkel op zondag sluit, worden afgeprijsd.

• Eten weggooien, kost ook geld. Een Vlaams huishouden verspilt elke week 1,7 kg voedsel. Let daarbij vooral op voor al het voedsel dat voorgesneden, en vaak in veel te grote porties, aangeboden wordt.

En wat met aanbiedingen? Brengen die op?

Het is een feit dat promoties en kortingen je flink voordeel kunnen opleveren. Toch zijn er enkele valkuilen:

• Aanbiedingen kunnen je naar winkels lokken waar je normaal gezien nooit komt, bijvoorbeeld omdat de prijzen er hoger liggen dan in jouw vertrouwde supermarkt.

• Koop enkel die aanbiedingen die je echt gebruikt. Laat je niet verleiden tot aankopen die je anders niet doet omdat je ze niet nodig hebt.

• Sla niet teveel (verse) producten in, enkel en alleen omdat het een aanbieding is.

• Reken uit of je wel écht voordeel doet met de korting of met het extraatje dat je er ‘gratis’ bij krijgt.

• Soms krijg je meer korting bij aankoop van grotere hoeveelheden. Heb je al deze extra producten wel echt nodig? Bovendien zal je dan ook meer van deze producten gaan verbruiken.

• Slogans zoals ‘Drie halen en twee betalen’ bevatten ook enkele valkuilen: door op het aanbod met korting in te gaan, heb je vaak een ander product dat je liever hebt of goedkoper is, niet gekocht. En hoe meer je van een product in huis hebt, hoe meer je er van gaat eten (en des te sneller je dus terug naar de winkel moet om het opnieuw aan te kopen).

• Laat je niet verleiden door getallen en procenten die je veel beloven, of door ‘gratis’. Voor dat woord ga je steevast door de knieën, maar besef wel dat aan ‘gratis’ vaak een verborgen prijskaartje hangt.

Budget- en organizingcoach Sara Van Wesenbeeck is de bezieler van Barking Dogs.

