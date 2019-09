Zeven redenen om (niet) te beleggen Johan Van Geyte

04 september 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Beleggen enkel voor rijke mensen? Onzin! De financiële experts zijn het er unaniem over eens: eigenlijk zou iedereen - op zijn eigen niveau - moeten beleggen. Dit zijn enkele veelgehoorde misvattingen.

1. Sparen is toch veel veiliger dan beleggen

Het klopt dat beleggingen niet helemaal zonder risico zijn. Wie bijvoorbeeld in aandelen belegt, kan wel degelijk een deel van de inleg verliezen als het tegenzit op de beurzen. De oplossing bestaat er voor veel mensen dan in om het geld onaangeroerd op hun spaarrekening te laten. Maar daar verliest u ook, want met de vaak beperkte rentes wapent u zich niet tegen de inflatie.

Voorbeeld

Wie vandaag 1.000 euro op een klassieke spaarrekening zet met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10% heeft na tien jaar een bedrag van 1.011,05 euro in handen.

Maar, het leven wordt elk jaar duurder. Wat u vandaag kan kopen met 1.000 euro moet u, bij een jaarlijkse inflatie van 1,80%, over tien jaar al 1.195,30 euro betalen.

2. Veel geld nodig om te starten

Zelfs met kleine sommen kunt u aan de slag, bijvoorbeeld door deelbewijzen van een beleggingsfonds te kopen. U bezit dan als het ware een klein stukje van een grote spaarpot, waarmee wel voluit aandelen en obligaties gekocht kunnen worden. Extra voordeel: uw beleggingen worden gespreid, uw rendement hangt niet af van slechts enkele aandelen. Er zijn diverse beleggingsfondsen te vinden waar u al voor 25 euro per maand kan instappen.

Tip: Vergelijk hier het beste aanbod aan beleggingsfondsen

3. Te weinig kennis

Geen kaas gegeten van beleggingen? Dat moet geen probleem zijn. Als u belegt in een aandelenfonds worden uw beleggingen beheerd door een professionele bankier. Die kent de financiële markten natuurlijk wel en kan snel beslissingen nemen indien nodig. Bovendien zorgt hij of zij ook voor advies en uitleg waar nodig.

4. Geen controle over uw geld

Bankiers zijn verplicht om een beleggingsprofiel op te maken van hun klanten vooraleer ze die beleggingen voorstellen. Aan iemand die vooral kiest voor het behoud van zijn kapitaal moeten ze dus andere producten voorstellen dan aan iemand die wel tegen een stoot(je) kan en wel wat risico wil nemen. U beslist dus wel degelijk zelf.

Lees ook: Welk beleggerstype bent u? Dit zijn de 5 profielen

5. Mooie opbrengst op korte termijn

Als u op korte termijn winst wil maken, bent u eraan voor de moeite: beleggen doet u voor de langere termijn. Wil u toch op korte termijn een erg mooi rendement, dan moet u meer risico’s nemen en bent u niet meer bezig met beleggen, maar met speculeren. Dat is een andere tak van sport.

6. Bankier denkt eerst aan zijn eigen winst

Een misvatting met een zekere grond van waarheid. Om die reden is het vooral interessant om advies te vragen bij meerdere bankiers. Vergeet ook niet om vragen te blijven stellen tot u een duidelijk antwoord hebt. Het gaat namelijk om uw geld, niet om dat van de bank. Vraag daarbij zeker ook naar een overzicht van alle kosten. Niet alleen die van de aankoop van effecten, maar ook van die van een eventuele vervroegde verkoop.

Tip: Bekijk hier welke fondsen uw bank aanbiedt.

7. Tureluurs van de beurs

De beurzen gaan inderdaad niet in een rechte lijn omhoog. Verlies en winst volgen mekaar op. In het ideale geval zou u aandelen kunnen kopen als de koers laag staat en ze verkopen als ze hoger noteren. In de praktijk is het onbegonnen werk te weten wanneer dit precies is. Daarom doet u er beter aan om uw beleggingen ook in de tijd te spreiden en te kiezen voor een beleggingsplan. Dan vermijdt u alleen te kopen op het slechtste moment. Door gespreid te kopen, vlakt u koerspieken af.

Tip: Vergelijk hier de verschillende beleggingsplannen.

Lees ook:

Wat kost een beleggingsfonds?

Investering in vastgoed levert 3% rendement op

Wat is het verschil tussen pensioensparen en langetermijnsparen?

Bron: spaargids.be.