Zes vuistregels om gespreid te beleggen

08 oktober 2018

12u16

Bron: MeDirect 0 Consument Beleggen in fondsen zit in de lift. Dat is een goede zaak want door te kiezen voor een fonds voldoen beleggers aan een van de basisprincipes van verstandig beleggen: het spreiden van hun risico’s.

Belgen zijn goede spaarders. Dat blijkt uit de enorme bedragen die op de spaarrekeningen staan. Maar intussen beleggen we met zijn allen ook almaar meer in fondsen. Jaar na jaar blijven die fondsbeleggingen toenemen. Eind december 2017 waren de fondsen die in België worden verdeeld liefst 194,4 miljard euro sterk, zo blijkt uit gegevens van de Belgische Vereniging van Assetmanagers (BEAMA). Dat was 9,7% meer dan een jaar eerder en een nieuw record.

We zetten even de zes basisregels van het gespreid beleggen op een rijtje.

1. Sparen blijft belangrijk

Heb je beslist om te beleggen? Uitstekend. Je doet dat met geld dat je niet onmiddellijk nodig hebt en waarmee je bereid bent enig risico te nemen. Hou evenwel altijd een deel van je geld aan als spaarbuffer voor onvoorziene omstandigheden. Over het algemeen geldt een reserve van 3 à 6 maand loon als voldoende. Wees kritisch en zoek naar een spaarrekening die meer opbrengt dan het minimum dat tegenwoordig bij de traditionele banken standaard is.

2. Kies voor voldoende spreiding

Voor wie zijn vermogen als een goede huisvader belegt, is het essentieel om niet alle eieren in één mand te leggen. Door beleggingen te spreiden kunnen de risico’s worden beperkt. Eventuele zwakke prestaties van sommige effecten worden opgevangen door effecten die het beter doen.

De stijgende interesse voor fondsen hoeft niet te verrassen. Een beleggingsfonds is niets anders dan een zorgvuldig samengestelde korf met tientallen tot zelfs honderden individuele effecten. Met goed gekozen fondsen kan je je geld over verschillende activaklassen, sectoren, regio’s… spreiden. Bovendien kan je via een fonds ook met een beperkt startkapitaal al een goed gespreide beleggingsportefeuille opbouwen.

3. Kies voor professioneel beheer

Het is niet eenvoudig om jezelf te verdiepen in de markten en aandelen te selecteren. Een fondsbeheerder, het team achter een professioneel beheerd fonds, beschikt over de tijd, de kennis en de middelen om een fonds samen te stellen met (een mix van) aandelen, obligaties en andere financiële producten.

4. Spreid je beleggingen in de tijd

Wat als je je volledig te beleggen vermogen zou kunnen beleggen op het moment dat de beurzen op hun laagste punt staan, net voor de koersen terug opveren? Dat scenario vergt een flinke dosis geluk en ijzeren zenuwen, het is bovendien zeer risicovol. Het ideale instapmoment bestaat niet. Of het valt op zijn minst niet te voorspellen.

Verstandiger is het om je beleggingen te spreiden in de tijd. Door bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag beleggen, koop je veel deelbewijzen als de beurzen laag staan, en weinig als ze hoog staan. Zo vlak je de pieken en dalen uit en beleg je aan gemiddelde koersen.

5. Kies voor kwaliteit

Hoe kies je er nu de beste fondsen uit? Eenvoudig is het niet, maar de ratings van Morningstar kunnen een hulpmiddel zijn.

De manier waarop één van de grootste onafhankelijke onderzoeksbureaus op het vlak fondsenanalyse de beleggingsfondsen beoordeelt, valt uiteen in twee delen: de Morningstar Rating en de Morningstar Analyst Rating. De eerste is een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en blikt dus terug in de tijd. De tweede is een kwalitatief oordeel op basis van inhoudelijke analyse door de fondsanalist en kijkt vooruit. Bij een online fondsenbank zoals MeDirect, vindt u deze ratings terug op alle fondsenfiches, samen met heel wat andere informatie zodat u betere keuzes kunt maken.

6. Hou de kosten laag

Kosten vreten aan het rendement zonder dat u het merkt. Koopt u een fonds bij een grootbank, dan zijn instapkosten tot 3 procent niet ongewoon. Daarnaast rekent de bank u jaarlijks een bewaarloon aan voor effecten.

MeDirect, dé fondsenbank, bewijst ondertussen al vijf jaar dat het anders kan. Deze 100% online bank biedt de particuliere belegger meer dan 500 beleggingsfondsen van zestig gerenommeerde fondsenhuizen zoals Blackrock, Fidelity, Invesco, Robeco, M&G... Opvallend: MeDirect rekent geen instap- of uitstapkosten aan. Klanten beschikken er over een gratis beleggingsrekening en de bank rekent ook geen bewaarloon aan.

Heb je keuzestress of niet voldoende tijd of ervaring om een goed gespreide fondsenportefeuille samen te stellen, dan kun je opteren voor een kant-en-klare modelportefeuille die je opvolgt of voor online vermogensbeheer waarbij MeDirect alles voor je beheert.

