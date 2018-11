Zes op de tien jongeren krijgen financiële duw in de rug

Zes op de tien 20- tot 35-jarigen die een woning kopen, krijgen daarvoor een financiële duw in de rug van de ouders. Dat blijkt ook nodig. De banken willen liever geen aankopen volledig financieren, en tezelfdertijd willen jongeren steeds vroeger een eigen nest kopen.

Volgens een onderzoek van vastgoedwebsite Immoweb kopen millennials (de generatie die nu 24 tot 38 jaar is) hun eerste woning gemiddeld op hun 27ste. Generatie X (de 39- tot 56-jarigen) deed dat pas op 29 en de babyboomers (de 57- tot 72-jarigen) op 30.

Kleinere spaarpot bij de start

Dat heeft natuurlijk financiële gevolgen. Hoe jonger, hoe kleiner de kans dat er al een stevige spaarpot opgebouwd is. Jonge mensen moeten in de regel meer beroep doen op externe financiering. Ook dat blijkt uit de cijfers. Zo werden de huizen van generatie X gemiddeld voor 65 procent met een lening betaald. Bij millennials is dat 77 procent. Zij brengen verder 15 procent ‘eigen’ spaargeld in, de rest van het bedrag wordt bijgepast door familie.

36 procent van het inkomen

Het onderzoek van Immoweb sluit aan bij de bevindingen van BNP Paribas Fortis. De bank stelde vast dat min-30-jarigen vorig jaar 86 procent van de waarde van hun woning moesten lenen. Een krediet voor een aankoop bedroeg in deze categorie gemiddeld 205.170 euro. Voor een nieuwbouw ging het om 196.236 euro. Deze bedragen worden op gemiddeld 274 maanden of 23 jaar terugbetaald, met een gemiddelde maandaflossing van 851 euro.

AXA Bank kwam eerder tot gelijkaardige bevindingen. Volgens hun gegevens besteedt gemiddeld 43 procent van hun jongste generatie huiseigenaars (20- tot 35-jarigen) meer dan een derde van het loon aan de hypothecaire lening. Twintig jaar geleden gold dat maar voor 19 procent van de jonge huiseigenaars.

Hulp van de ouders

Het AXA-onderzoek toonde verder aan dat ouders echt steeds vaker bijspringen om hun kind aan een woning te helpen. Vandaag krijgt 60 procent van de 20- tot 35-jarigen financiële hulp van de ouders bij de aankoop van hun woning. Bij de 36 tot 50-jarige ontving 34 procent een financieel zetje toen ze hun eerste woning kochten. Van de oudste generatie van de steekproef, de 50-65-jarigen, gebruikte maar 22 procent financiële steun van de ouders bij de aankoop of bouw van de eerste woning.

