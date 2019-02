Zes op de tien gezinnen met zonnepanelen zullen minder moeten betalen met digitale meter kg

21 februari 2019

17u14

Bron: Belga 3 Consument Zes op de tien prosumenten die een digitale meter hebben en efficiënt omspringen met hun elektriciteitsverbruik, zullen minder betalen op hun elektriciteitsfactuur dan momenteel met het prosumententarief. Prosumenten zijn consumenten die zelf stroom opwekken, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. Dat meldt de Vlaamse energieregulator VREG, op basis van de resultaten van een online simulator.

Met de online simulator kunnen prosumenten de gevolgen inschatten van de uitrol van de digitale meter op basis van de huidige ontwerpregelgeving. "Die voorziet in een compensatiemechanisme van vijftien jaar voor alle componenten van de elektriciteitsfactuur met uitzondering van de nettarieven", aldus de regulator. Ook gezinnen die zonnepanelen overwegen, kunnen via de simulator een inschatting maken.



Er zijn al meer dan 27.000 simulaties gebeurd. Daaruit blijkt dat 60 procent van de prosumenten met een digitale meter minder zal betalen dan nu met het prosumententarief. Zo'n 40 procent betaalt meer, maar voor het overgrote deel daarvan komt dat volgens de VREG neer op enkele euro's extra per maand. "Door in te zetten op meer zelfconsumptie kan ook de groep van 40 procent de elektriciteitsfactuur verlagen.”

Vanaf juli

De digitale meter moet consumenten meer inzicht geven in hun energieverbruik en zal toelaten dat de meterstanden automatisch worden doorgestuurd. In een later stadium moeten ze een slim gebruik van het elektriciteitsnet mogelijk maken, met toestellen die bijvoorbeeld zichzelf inschakelen op een moment dat de stroom goedkoper is. De invoering van de digitale meter is momenteel voorzien op 1 juli 2019.

