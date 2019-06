Zes manieren om uw vakantiegeld nuttig en aangenaam te besteden Johan Van Geyte

18 juni 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Zoekt u een bestemming voor uw vakantiegeld? We bieden u alvast drie nuttige en drie aangename mogelijkheden.

Nuttig 1. Spaar- en termijnrekeningen

Wil u wat geld opzijzetten voor een bepaald spaardoel of voor een algemene reserve? Dan blijven spaar- en termijnrekeningen een goede keuze. Veel brengen die weliswaar niet meer op: zo is de vergoeding op de meeste klassieke spaarrekeningen beperkt tot het wettelijke minimum met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%. Maar wie wat uitkijkt, kan nog mooie zaken doen. MeDirect Fidelity Sparen bood op 8 juni 2019 nog altijd een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Voor de langere termijn biedt Izola Bank Saver+ op vijf jaar een brutorente van 1,80% of nettorente van 1,26%.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met de hoogste opbrengst en hier de termijnrekeningen met de hoogste opbrengst.

Nuttig 2. Tak21-spaarverzekering of tak23-beleggingsverzekering

Een alternatief voor een termijnrekening is een tak21-spaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Die biedt u een gegarandeerde basisrente, die jaarlijks nog aangevuld kan worden met een winstdeelneming indien de verzekeraar uw geld met succes kan herbeleggen en zijn financiële resultaten dat toelaten. Als u de rekening minstens 8 jaar houdt, moet u bovendien geen roerende voorheffing betalen op de opbrengst.

U kunt ook kiezen voor een tak23-beleggingsverzekering. In dat geval wordt uw storting belegd in een fonds, dat op zijn beurt in aandelen en/of obligaties investeert. Het laat u toe te hopen op een hogere opbrengst, al kan het ook tegenvallen mochten de beurzen dalen. In dat laatste geval kunt u een deel van uw inleg verliezen.

Tip: Bekijk hier de rendementen van een aantal tak21-spaarverzekeringen en hier een overzicht met een aantal tak23-beleggingsverzekeringen.

Nuttig 3. Pensioensparen

U kunt van de extra inkomsten ook gebruik maken om uw jaarlijks bedrag voor het pensioensparen te storten. Dan bouwt u een extra pensioenkapitaal op zonder dat u hiervoor uw gewone inkomsten voor moet aanspreken.

U kunt kiezen tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds. In het eerste geval heeft u een tak21-spaarverzekering die tot uw pensioenleeftijd loopt, in het tweede geval kiest u ervoor om de opbrengst te laten afhangen van de evoluties van de beurs. Bij tegenwind kunt u dus ook verlies lijden.

Het pensioensparen biedt u bovendien uitzicht op een belastingvermindering. Voor wie tot 980 euro aan pensioensparen besteedt, bedraagt die 30% van het gestorte bedrag. Wie tussen 980 euro en 1.260 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 25%. Vergelijk hier alle pensioenspaarverzekeringen met het hoogste rendement

Aangenaam 1. Een nieuwe auto

U kunt uw vakantiegeld ook zien als een opstap voor een grotere investering, zoals een nieuwe (al dan niet tweedehands) wagen Altijd handig, want dan moet u minder lenen of zelfs niets lenen. Bekijk hier de laagste tarieven voor autoleningen.

Aangenaam 2. Een elektrische fiets

Misschien verkiest u een zachtere vorm van mobiliteit? Steeds meer mensen kiezen momenteel voor de elektrische fiets, ook om mee op reis te gaan. U kan uw vakantiegeld dan gebruiken als basisinbreng, en voor het geld dat u tekort komt, kan u bijlenen. Veel interest zal u niet moeten betalen, want zo goed als alle banken afficheren zeer lage tarieven. Bekijk hier de goedkoopste leningen voor een elektrische fiets.

Aangenaam 3. Nieuwe keuken

Of misschien is de keuken wel aan vervanging toe? U kunt ze nu bestellen om ze dan tijdens de vakantie te installeren. Ook hier kunt u het saldo goedkoop financieren als dat bijvoorbeeld met een verbouwing gepaard gaat. Bekijk hier de goedkoopste leningen voor een renovatie.

