Zes bruikbare tips voor wie sparen echt lastig vindt

Snap jij ook niet goed hoe sommige mensen erin slagen om elke maand opnieuw geld op de spaarrekening te kunnen zetten? Misschien moet je je dan eens afvragen waarom een formule als Start to Run zo succesvol is. Simpel: het geeft mensen die géén conditie hebben een eenvoudig te volgen stappenplan, waarbij het resultaat snel voelbaar is. Hetzelfde principe kan perfect werken voor sparen. Veel Belgen slagen er niet in om te sparen omdat ze geen goede aanpak hebben. Met deze eenvoudige 'Start to Save'-tips zie je sneller resultaat.

1. Kies een duidelijk spaardoel

Een toffe reden om iets te doen motiveert altijd meer dan 'zomaar' met iets starten. Of het nu om een nieuwe keuken of badkamer gaat, een mooie wagen of een wereldreis... met een plezierig vooruitzicht is het gewoon gemakkelijker om vol te houden.

2. Leg je spaarlat niet te hoog

Je droomt er misschien van om 50.000 euro opzij te kunnen zetten in de loop van één jaar, maar voor de gemiddelde werkende mens met een gemiddeld loon in België is dat niet erg realistisch. Als je doelstelling onrealistisch is, riskeer je vrij snel op te geven "omdat het toch niet lukt."

3. Spot je besparingen

Om efficiënt te sparen, moet je weten waar je grootste kostenposten schuilen. Een digitaal of klassiek ‘huishoudboekje’ kan hierbij helpen. Als je bijvoorbeeld aan homebanking doet, dan krijg je bij de meeste banken een overzicht van waar het meeste geld naartoe vloeit. Er bestaan eveneens apps, zoals Money Pro, om je kosten duidelijk in kaart te brengen.

Trouwens: soms is het veel gemakkelijker dan je denkt om minder geld uit te geven. Het internet is wat dat betreft een zegen, met dank aan de vele vergelijkingsmodules die ervoor zorgen dat je snel kan achterhalen waar je de beste koop doet. Tweedehandswebsites zijn nu ook veel betrouwbaarder, omdat je kan afgaan op de reviewscore van de personen die er zaken aanbieden. Voor je boodschappen kan je folders uitpluizen, klantenkaarten optimaal inzetten... En op Facebook vind je heel wat groepen waar mensen tips uitdelen om zuiniger te leven.

4. Voer een gemakkelijk hanteerbaar spaarsysteem in

Om systematisch je spaargeld aan de kant te zetten, helpt het om een automatische spaaropdracht in te stellen. Een optie is om elke maand een vast bedrag naar uw spaarrekening over te hevelen. Als we een aanrader mogen geven: als je dat aan het begin van de maand doet, kom je natuurlijk minder in de verleiding om dat geld aan onzinnige dingen uit te geven. Een andere mogelijkheid is om elke maand wat overblijft van je loon over te zetten. Sommige mensen vinden het gemakkelijk om verschillende rekeningen voor verschillende dingen te hebben: eentje voor de dagdagelijkse uitgaven, eentje voor de leuke dingen, eentje voor de spaarcenten.

5. De spaarrekening als basis

Staat jouw 'Start to Save'-plan nog in zijn kinderschoenen, dan heb je aan een spaarrekening wellicht genoeg. Die biedt je meteen ook een flexibele buffer voor onverwachte kosten.

Laat je 'overschot' aan geld sowieso niet op een zichtrekening staan; daar brengt het helemaal niets op, en als het op een spaarrekening staat, heb je vaak iets meer schroom om het daar zomaar weg te halen. Hoe meer spaargeld je trouwens hebt, hoe belangrijker het wordt om op zoek te gaan naar de spaarrekeningen die een interessantere rente bieden dan de wettelijk verplichte 0,01% basisrente.

6. Laat extra spaargeld niet inslapen

Heb je al een mooie financiële buffer op je spaarrekening staan? Dan wordt het tijd om uit te kijken naar alternatieven die méér centen opbrengen. Zo kan je geld aan de kant zetten voor je oude dag via een pensioenspaarplan. Dat bied je niet alleen meer rente dan een spaarrekening, maar zal jaarlijks ook een fiscaal voordeel opleveren, dat je ook in je spaarbuffer kunt stoppen. Mag het met wat meer risico, dan kan je via een beleggingsplan op een berekende manier nog meer rendement uit je spaarcenten halen.

