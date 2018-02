Zelf privégebruik van je bedrijfs-gsm betaald? Dan geen belasting meer IVDE

Werknemers die een gsm van hun werk krijgen, maar zelf hun privégebruik betalen, moeten niet langer het zogenaamde voordeel van alle aard ophoesten. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geantwoord op een vraag van zijn partijgenoot Johan Klaps.

Werknemers krijgen van hun bedrijf soms materiaal zoals een smartphone, een gsm- of internetabonnement ter beschikking dat ze ook privé kunnen gebruiken. Dat heet in het vakjargon 'een voordeel van alle aard'. Op zo'n voordeel moet je een belasting - vaak een forfaitair bedrag - betalen. "Voor een smartphone of gsm is dat 36 euro per jaar, voor een internetvoorziening is dat 60 euro per jaar en voor een telefoonabonnement 48 euro per jaar", zegt parlementslid Johan Klaps (N-VA). Sommige bedrijven of diensten, zoals de stad Antwerpen, betalen die kost terug tot een bepaald bedrag - namelijk wat je voor je werk nodig hebt. Spendeer je meer, dan kan het zo geregeld zijn dat je die rekening thuis op een aparte factuur krijgt. "Je betaalt dus je privégebruik zelf", zegt Johan Klaps. "Maar je krijgt wel nog de rekening voor je voordeel van alle aard, omdat je een bedrijfs-gsm hebt."

Zuivere verlaging

Klaps vroeg aan Van Overtveldt of dat wel kon. Opmerkelijk genoeg antwoordde die dat wanneer je rechtstreeks aan je provider je eigen privégebruik betaalt, er geen reden meer is om het voordeel van alle aard te belasten. En dat geldt ook voor het belastbaar voordeel van het toestel zelf. "Dit is een zuivere belastingverlaging voor duizenden werknemers én het bespaart werkgevers en hun boekhouders een massa werk. Dit kan werknemers tot 150 euro per jaar uitsparen", zegt Klaps.