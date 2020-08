Zeeman lanceert parfum voor 4,99 euro: “Dure parfums zijn puur marketing”. Maar is dat ook echt zo?

Consument Na de designersneakers van 12,99 euro en de trouwjurk voor 29,99 euro, flikt Zeeman het weer. De textielsuper lanceert Lucht., een eau de parfum met een prijskaartje van 4,99 euro. Want, zo pretenderen ze, zonder uniek flacon en dure actrice in de reclamefilm is dat de werkelijke prijs voor een lekkere geur. Maar is dat ook zo? “Er is een groot verschil tussen het consumptieproduct parfum en het luxeproduct parfum.”

Ozonic, sinaasappel en neroli in een eerste laag. Jasmijn en zwarte peper in een tweede vleug. Vanille, amber, sandelhout, witte muskus in een derde. Voor wie niets van parfum kent, klinkt het niet slecht. Een vleugje van dit, een subtiele toets van dat. En dat alles in een flesje met de spotgoedkope prijs van 4,99 euro. Een weggevertje vanaf zaterdag in de rayons bij Zeeman. Na de sneakers die eruitzagen alsof ze door een designer met duur prijskaartje waren ontworpen en de niet-zo-haute-couture-trouwjurk, wil de Hollandse textielsuper de consument dit keer met parfum met de neus op de feiten drukken. “De prijs van parfum wordt grotendeels bepaald door unieke flesjes, dure foto- en filmproducties en meerdere tussenschakels. Wij lieten ons niet verleiden”, pretendeert Zeeman.

Geen amazone bij zonsondergang, geen peperdure actrice in een jurk met stenen bezet, geen topmodel dat zich zwoel aan de hals laat ruiken door een nog duurdere acteur dus. En daardoor slechts 4,99 euro, voor Lucht. Maar klopt het wat Zeeman zegt? Dat andere merken de echte lucht verkopen - goedkope vloeistof, dure marketing? “Deels”, zegt meesterparfumier David Depuydt, die al 30 jaar Haute Parfumerie Place Vendôme in Wevelgem uitbaat. “Maar er is een belangrijk verschil tussen het luxeproduct parfum en het consumptieproduct parfum.”

11.000 jasmijnen en 550 rozen

Wie straks Lucht. in z’n winkelmandje legt, moet zich geen illusies maken. Echte jasmijn, echte vanille of echt sandelhout zal niet in het flesje te vinden zijn. “Voor 4,99 euro krijg je niets anders dan een synthetisch parfum”, legt Depuydt uit. “Een flacon geuren die zijn nagebootst in een laboratorium. Rozen, bijvoorbeeld, op een chemische manier benaderd en daarna met alcohol en water - de basis van parfum - gemengd. Dat is het consumptieproduct. Het luxeproduct parfum daarentegen, zijn de geuren met natuurlijke grondstoffen. Een puur parfum van Chanel met echte rozen uit het Zuid-Franse Grasse, bijvoorbeeld, of het eau de parfum daarvan met rozen en jasmijn uit India, Egypte of Turkije.”

Het prijskaartje dat daarbij hoort, is navenant. Voor 7,5 ml natuurlijk, puur parfum, telt u algauw 100 euro neer. Voor 50 ml eau de parfum vlot tussen de 75 en 100 euro, 60 tot 90 euro voor een eau de toilette. “Dat is ook logisch. Om een idee te geven: voor een 30 ml-flacon Joy van Jean Patou zijn 11.000 jasmijnbloemen en 550 rozen nodig. Beweren dat alles in de marketing en verpakking kruipt, is - toch voor natuurlijke parfums - echt te kort door de bocht. Ik schat dat van die parfums de vloeistof ongeveer de helft van de prijs bepaalt.”

Verse groenten of conserven

Voor synthetische parfums, het leeuwendeel van alle parfums in Vlaamse badkamerkastjes, is dat een ander verhaal. “De ‘jus’ in een 75 ml-flesje kost vaak niet meer dan drie, vier euro”, zegt parfumexpert Sofie Albrecht van Café Cosmétique. “Terwijl de klant er vlot 70 euro voor neertelt. Omdat hij mee betaalt voor het flesje, ontworpen door een bekende designer. Voor het topmodel in de reclamecampagne waarvoor beelden zijn gemaakt door een topregisseur, foto’s door een topfotograaf. Voor de zendtijd daarvan op televisie, de advertentieruimte in de boekjes. De klant betaalt mee voor de distributie, waarbij elke tussenpersoon z’n graantje mee pikt.”

De vraag is natuurlijk: welke consument ruikt het verschil tussen een echte en een synthetische roos? “Heel weinig, dat klopt”, geeft Depuydt toe. “Maar de één wil ook elke dag verse groenten, terwijl de ander zich met conserven tevreden stelt. Het gaat erom wat je er voor wil geven. Voor mij zijn het twee aparte producten. En pas op, er zijn wel degelijk verschillen. Een synthetische geur zal bij iedereen hetzelfde ruiken en blijft ook minder lang hangen, doordat er geen fixatieven in zitten. Een natuurlijk parfum houdt langer en evolueert. Het ruikt op elke type huid, in elk klimaat anders. Ontdekken of het parfum in je kast natuurlijk of synthetisch is, is makkelijk te achterhalen. Probeer het op drie mensen. Ruikt hij drie keer krek hetzelfde, dan heb je een synthetische. Is er een verschil, dan kocht je een natuurlijk parfum.”

Heeft Zeeman dus een punt? “Ja”, zegt Albrecht. “Voor het brede publiek dat gewoon lekker wil ruiken, wel. Voor de parfumliefhebber absoluut niet.”