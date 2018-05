Zeeman haalt Disney-kom voor kinderen uit de rekken: "Giftige stoffen kunnen in eten terechtkomen" HR

04 mei 2018

17u02

Bron: Belga 0 Consument Zeeman haalt de melaminekom met Cars-motief uit de rekken. "Bij gebruik van de kom kunnen giftige stoffen in de voeding terechtkomen", zo laat de winkelketen vrijdag weten.

De kommetjes zijn verkocht bij Zeeman in België vanaf november 2017. Wie zo'n kommetje gekocht heeft, kan het terugbrengen naar de winkel. De aankoop wordt daar terugbetaald. Eerder werden al soortgelijke melaminebordjes teruggeroepen met dessins van Mickey/Minnie Mouse, Frozen, Paw Petrol, Cars, Avengers, Spider-Man, Princess en Leeuwenwacht.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste terugroepingsactie van plastic eetbordjes voor kinderen bij Zeeman. Op 20 april riep de keten al bordjes met een Disney-motief terug omdat er teveel melamine vrij kan komen en bij de voeding kan belanden. Die bordjes zijn verkocht bij Zeeman vanaf januari 2017, zo meldt de Nederlandse winkelketen vrijdag. "Bij een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen werd een overschrijding van de melaminelimieten vastgesteld. Bij gebruik van de bordjes kunnen giftige stoffen in de voeding terechtkomen. Dat kan op lange termijn een gezondheidsrisico inhouden voor de consument", luidde het in de terugroeping. Ook begin april en eind oktober vorig jaar werden al bepaalde Disney-bordjes teruggeroepen.