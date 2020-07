Zalig zomeren in de tuin: zo koop je een goede loungeset Charlotte Fouquet

14 juli 2020

11u00

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Kijk jij al uit naar de hete zomer in eigen land, maar heb je (nog) niet de juiste tuinmeubels om echt te kunnen genieten van je staycation? Dan is het nu het moment om te investeren in een comfortabele loungeset. We leggen uit waarop je moet letten bij je aankoop.

1. Meten is weten

Net als bij elke aankoop van een meubel moet je goed weten waar de loungeset zal komen en hoe groot je set dus maximaal mag zijn. Je wil immers nog gemakkelijk rond de set kunnen lopen op je terras of in je tuin. Denk ook goed na over de lay-out. Is een hoekbank het meest geschikt voor je terras, of is de combinatie van een bank met enkele aparte zetels toch een beter idee?

Wil je je loungeset ook als eetplek gebruiken, kies dan voor een combinatie. De ‘dining loungeset’ met een verlaagde eettafel biedt dan het antwoord. Heel wat loungesets zijn overigens moduleerbaar, zodat je ze perfect kan aanpassen aan jouw wensen.

2. Hou rekening met gasten

Uiteraard voorzie je voldoende plaats voor je gezinsleden, maar denk ook aan extra zitplaatsen voor gasten als je daar voldoende ruimte voor hebt. Zo hoef je later geen spijt te hebben dat je toch niet voor die grotere loungeset bent gegaan.

3. Kies het juiste materiaal

Het spreekt voor zich dat je loungeset bestand moet zijn tegen minder goede weersomstandigheden. Maar het materiaal is ook erg belangrijk voor de sfeer in je tuin. Heb je eerder een modern huis, dan staat een cleane set in aluminium heel mooi. Wil je liever de landelijke sfeer doortrekken, dan is hout een absolute topper.

4. Kies de juiste kleur

Je hebt vast al gemerkt dat heel wat mensen loungesets in donkere kleuren aanschaffen. Niet heel zomers, maar wel praktisch. Hoe lichter de kleuren, hoe rapper een regenbui je kussens kan bevuilen. Of denk maar aan een ongelukje tijdens het aperitief, of iets te onstuimige kinderen in de tuin … Uiteraard staat een witte of licht gekleurde loungeset ook prachtig, zeker in de zomer. Hou er dan wel rekening mee dat je extra voorzichtig zal moeten zijn.

5. Draag goed zorg voor je kussens

Welke kleur je ook kiest, zorg ervoor dat de hoezen van je kussens wasbaar zijn. Het zou jammer zijn dat je loungeset er na enkele maanden al vuil en versleten uitziet. Draag ook goed zorg voor je kussens. Ook al zijn loungesets gemaakt om buiten te staan, je kan de levensduur van je set, en meer bepaald je kussens, nog verlengen door er extra goed zorg voor te dragen. Berg je kussens iedere dag droog op, zelfs als je loungeset onder een afdak staat. Regen en vochtig weer kunnen na verloop van tijd immers de kleur van je kussens aantasten. Een opbergbox in de buurt van je loungeset is daarvoor erg handig.

