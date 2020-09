Zalando verkoopt nu ook tweedehands (maar je mag het niet zo noemen): België wordt derde land met ‘pre-ownedcollectie’

Consument Zalando start met een pre-ownedcollectie. Met wát? Met de aan- en verkoop van tweedehandskleding. Het woord zal voor veel Belgen wennen zijn, maar 'pre-owned' kleren zelf zijn dat niet, meent de webshop. "We starten net in België omdat we zoveel vragen krijgen rond gedragen spullen. Bij ons ben je zeker: het zijn merkkleren, zonder vlekken of gaten. En nee, ondergoed mag niet."

Zalando 'waarschuwde' deze zomer dat dankzij corona en de gesloten winkels tijdens de lockdown de groepswinst naar verwachting met 100 miljoen euro extra zal stijgen, tot zo'n 250 à 300 miljoen euro. Maar achterover leunen en geld tellen doen ze niet in Berlijn, waar Zalando in 2008 begon. Vandaag start het Europa's grootste online modeplatform een 'pre-ownedaanbod' in Spanje en Duitsland, en vanaf oktober volgt België. Want u hebt erom gevraagd. "België staat vooraan om deze nieuwe categorie te lanceren, omdat we er de voorbije jaren al veel vragen kregen om gedragen spullen toe te voegen aan ons assortiment", zegt de Nederlandse Jacintha de Graaf (33), hoofd van Zalando Benelux. "We hebben al 1.400 merken op ons platform en bedienen 34 miljoen actieve klanten, maar met 'pre-owned' zetten we opnieuw een stap om het startpunt te worden voor alles wat met mode en lifestyle te maken heeft."

Wij bepalen een prijs. Ben je akkoord, dan krijg je en Zalando-tegoedbon, of kan je dat bedrag doneren aan een goed doel. Of je kledij verkocht wordt, hoef je je dus niet aan te trekken Jacintha De Graaf, CEO Zalando Benelux

Waarom niet tweedehands? Dat is het woord dat wij gebruiken voor zaken die van eigenaar wisselen en niet nieuw zijn.

De Graaf: "Wij kiezen bewust voor 'pre-owned', omdat tweedehands al in veel categorieën naast mode gebruikt wordt, en dat houdt soms ook een waardeoordeel in. Terwijl wij net willen benadrukken dat het gaat om heel kwalitatieve kleding en schoenen, en ook een selectief assortiment. Het is geen gigantische berg kleren of afgedragen spullen met hier en daar een gat in. Onderzoek leert ons dat de tweedehandsmarkt in België de volgende jaren telkens met 11% kan groeien. Er is veel vraag. Van klanten die duidelijk weten welke unieke spullen ze willen, maar liefst wat goedkoper. Dat zal na corona alleen maar toenemen. Veel jongeren zoeken ook naar wat oudere, gedragen merkproducten om hun eigen stijl te vinden. Alleen aarzelen veel klanten nog, omdat ze niet het vertrouwen hebben om wat te kopen op een tweedehandssite. Daar is het toch vaak afwachten of het geen teleurstelling wordt. We denken dat met het gebruiksgemak van Zalando - gratis leveren en terugsturen, verschillende betaalopties, mooie foto's en kwaliteitscontrole - weg te nemen."

Ik heb nog een mooie vest van Hugo Boss in de kast hangen, maar ze is - coronakilo's! - te klein geworden. Wat nu?

"Heel simpel. Je kan op het 'pre-ownedgedeelte' van onze site alle artikelen vinden die we ooit verkochten, en staat het daar niet tussen, dan kan je merkkleding ook zelf toevoegen. Je selecteert het vestje, maakt er een foto van en op basis van die foto kiezen wij of we het accepteren of niet. We laten alleen items toe die er nog zo goed als nieuw uitzien. Daarna doen we een prijssuggestie en dan kan je kiezen om het te verkopen of niet. Gaat de deal door, dan sturen we je een retourlabel op en komt het naar ons toe. Hier kijken onze medewerkers dan of het jasje wel degelijk aan de kwaliteitseisen voldoet. Zo ja, dan komt het snel online te koop. Al onze klanten die 'pre-owned' hebben aangevinkt en op zoek zijn naar zo'n vestje, zullen het te zien krijgen. Wie geen 'pre-owned' wil, ziet het niet. En jij krijgt een Zalando-tegoedbon of de kans om het bedrag te doneren aan het Rode Kruis of WeForest. Of iemand nog ooit dat vestje koopt of niet, daar hoef jij je niets meer van aan te trekken. Ook dat is een verschil met veel tweedehandswinkels."

Hoe bepalen jullie wat ik nog krijg voor mijn vest?

"Daar hebben we een slim algoritme voor. Het kijkt naar de vraag naar het merk, het soort artikel en de verwachting hoe snel iets wordt verkocht. In feite zijn alle merkproducten in de modewereld welkom, behalve badkleding en ondergoed."

Zijn er ook plannen om in België fysieke winkels toe te laten op Zalando?

"Met 'Connected Retail' hebben we al 2.000 offline winkels die hun voorraad verkopen via Zalando. We zijn er vorig jaar mee gestart in Nederland en Duitsland en hebben het afgelopen zomer ook in Zweden, Polen en Spanje gelanceerd. Die lijn willen we zeker doortrekken. Corona leert ons dat online almaar belangrijker wordt. Daar kunnen we fysieke winkels mee helpen, want via 'Connected Retail' kunnen ze 24 op 24, 7 op 7 verkopen. Ook tijdens een lockdown."

'Ze hebben ons eerst de das omgedaan en reiken ons nu de hand.' Benieuwd of de winkeliers die vinden dat jullie de markt kannibaliseren enthousiast reageren.

"Het is natuurlijk aan de consument om te kiezen wat hij of zij wil, maar de trend is toch dat technologische ontwikkelingen in de smaak vallen. Precieze cijfers geven we nooit voor landen, maar in België zijn we gestart in 2012, en de laatste maanden hebben we een grote instroom gezien van nieuwe klanten, vooral jongeren onder de 35 jaar. We zijn een platform dat offline en online wil verbinden in mode en lifestyle, dit jaar hebben we zelfs de toeslag voor fysieke winkels die via ons verkopen laten vallen. Een mooi voorbeeld hiervan is het populaire Belgische merk Paprika. Dankzij Zalando verkopen zij hun kleren in 13 van de 17 Europese landen waar we actief zijn. Die gigantische markt bereiken ze dankzij ons platform. Trouwens: van de Europese kledingmarkt die 430 miljard euro omzet draait, heeft Zalando 1,6% in handen. Wij zien dus nog veel ruimte voor groei, zowel voor Zalando als voor andere spelers."

Lees ook:

Tweedehands kleding shoppen: drie professionals onthullen hun gouden tips, van de tactiek in de winkel tot het trucje met de vodka (+)

Bijna 4 op de 10 Vlamingen kopen tweedehands: de beste adresjes om vintage kledij te kopen

Beyoncé draagt oorbellen van 25 euro van Antwerpse ontwerpster in nieuwe videoclip: “Toen haar e-mail binnenkwam, dacht ik: dit is fake” (+)