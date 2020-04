Zalando gaat “betaalbare” mondmaskers verkopen jv

30 april 2020

10u01 124 Consument Online kledingverkoper Zalando voegt vanaf vandaag “betaalbare” mondmaskers van textiel toe aan zijn assortiment. “Iedereen moet er kunnen aan geraken”, meldt het Duitse bedrijf. De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel.

In heel wat landen beveelt de overheid mensen aan, of verplicht ze hen zelfs, mondkapjes te dragen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De populaire online verkoper van kledij Zalando wil naar eigen zeggen haar steentje bijdragen, omdat het niet voor iedereen even makkelijk is om zo’n mondmaskertje te bemachtigen.

“Dankzij het netwerk van partners van het bedrijf en de productie van onze huismerken kunnen we vanaf vandaag niet-medische maskers te koop aanbieden”, aldus Zalando. “Door betaalbare textielmaskers aan te bieden, kunnen mensen anderen beschermen en blijven de medische maskers behouden voor zorgverleners”, klinkt het nog.

Zalando heeft mondmaskers vanaf 1 euro in het assortiment, met aanvankelijk enkele verschillende ontwerpen die de komende weken nog zullen worden uitgebreid. De opbrengst van de mondmaskers gaat naar de ngo Humedica.

Zalando zag net als andere kledingverkopers een dip in de verkopen door alle coronamaatregelen. Desondanks nam de omzet in het eerste kwartaal volgens voorlopige cijfers met circa een tiende toe tot 1,5 miljard euro. "En de eerste weken van april stemmen ons optimistisch over het tweede kwartaal", aldus financieel topman David Schröder.

