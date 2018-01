Zalando bouwt verkopen flink uit jv

Onlinekleding- en schoenenwinkel Zalando heeft zijn verkopen vorig jaar met meer dan 23 procent opgevoerd. Door de forse investeringen in verdere groei moest het bedrijf wel iets interen op zijn winstgevendheid.

Zalando meldde op basis van voorlopige cijfers dat de omzet is uitgekomen op zo'n 4,5 miljard euro, tegen dik 3,6 miljard euro een jaar eerder. Het resultaat voor rente en belastingen (ebit) bedroeg naar verwachting tussen de 209 miljoen en 222 miljoen euro. Dat betekent dat de brutomarge is gedaald van 5,9 procent in 2016 naar 4,7 tot 4,9 procent.

Mede-topman Ruben Ritter zegt dat Zalando na een lastige oktobermaand toch een sterk jaareinde kende. Volgens hem zijn de cijfers in lijn met eerder gestelde verwachtingen. Zalando zet momenteel sterk in op groei en het winnen van marktaandeel.