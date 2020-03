Zakgeld doet leren: zo geeft u uw kind financiële opvoeding Sven Vonck

25 maart 2020

08u30

Ouders worstelen vaak met de financiële opvoeding van hun kinderen. Hoe pakt u dat het beste aan?

1. Geef zakgeld

De meeste experts hameren op het belang van zakgeld, als middel om kinderen zelf ook al verantwoordelijkheden te geven en te leren omgaan met een beperkte som geld. De hoogte van het bedrag is niet belangrijk, wel dat ouders het echt als een leermiddel gebruiken. Maak daarom duidelijke afspraken: spreek een bedrag af, bepaal een vast tijdstip en zorg ervoor dat duidelijk is wat het kind zelf moet betalen en wat niet.

En belangrijk: spreek regelmatig over de gemaakte keuzes, zonder daarbij altijd een belerend vingertje boven te halen. De kans is groot dat kinderen regelmatig de mist ingaan, maar dat is net leergeld.

2. Betaal niet alles met de bankkaart

Betalen was nog nooit zo gemakkelijk: in veel winkels is het vaak al voldoende om snel even een bankkaart over een kaartlezer houden of met de smartphone de juiste code in te scannen. Zeker voor kleine kinderen is het op die manier lastig om het concept van betalen te begrijpen. Betalingen met cash geld hebben nog altijd het voordeel dat kinderen wel zien dat mama en papa voor al de spullen in het winkelkarretje ook zelf iets moeten afgeven.

3. Geef een bankkaart

Twaalf jaar is een goede leeftijd om uw kind een eerste bankkaart te geven. Het is een belangrijk hulpmiddel voor het opvolgen van een budget. Ouders kunnen zo ook enkele basisvaardigheden aanleren: veilig geld afhalen, de stand van de rekening nakijken of geld overschrijven naar de spaarrekening. Het gebruik van een bankkaart heeft ook het voordeel dat ouders alle uitgaven ook nog heel goed kunnen opvolgen. Bekijk hier het overzicht van gratis zichtrekeningen.

4. Maak van betaalde klusjes een uitzondering

Pedagogen zijn meestal geen grote voorstanders van betaalde klusjes. Natuurlijk moeten kinderen leren dat geld niet uit de lucht komt vallen, maar het is ook niet de bedoeling dat ze voor elk huishoudelijke klusje geld vragen. Beperk betaalde klusjes daarom tot grotere en mindere frequente klussen, zoals het snoeien van een haag of het opruimen van de zolder.

5. Leer sparen

Door te sparen leren kinderen dat ze niet meteen alles kunnen krijgen wat ze maar willen. Rond de leeftijd van 6 jaar zijn kinderen oud genoeg om te beginnen sparen en zijn ze er klaar voor om geld bij te houden in een spaarvarken.

Rond de leeftijd van 8 jaar kunnen ze ook echt geld voor een langere tijd opzij zetten. Ze kunnen dan al beter inschatten hoelang ze ergens voor moeten sparen. Rond de leeftijd van 11 jaar kunnen ze ook meer abstracte begrippen beter begrijpen, zoals ‘sparen voor later’. Geef kinderen wel een concreet en realistisch spaardoel, zodat ze ook gemotiveerd zijn om geld opzij te zetten. Vergelijk hier de tarieven van jongerenrekeningen.

6. Leer beleggen

Het is een illusie om te verwachten dat de spaarrentes snel zullen stijgen. Het is dus belangrijk dat jongeren niet alleen leren sparen, maar ook dat ze leren hoe ze hun spaarcenten laten renderen en met welke risico’s ze dan rekening moeten houden. Ouders die daar zelf een beetje thuis in zijn, kunnen overwegen om samen met hun tienerzoon- of dochter enkele aandelen te kopen van bedrijven die nauw aansluiten bij hun leefwereld (denk maar aan hippe technologieaandelen).

Beleggingsplannen – waarbij op vaste tijdstippen geld wordt gestopt in een beleggingsportefeuille – zijn dan weer een goede manier om duidelijk te maken dat beleggen iets is voor de lange termijn. Het is op zich niet zo belangrijk waarin er wordt belegd, zolang er maar samen over wordt gesproken.

7. Laat betalen voor kost en inwoon

Jongeren verblijven steeds langer bij Hotel Mama. Het gevaar bestaat dat ze intussen zelf geld uitgeven aan leuke spullen, terwijl de ouders wel alle grote vast kosten (zoals energie, telecom, water of huur) blijven betalen. Die kosten zal de jongere natuurlijk ook zelf moeten betalen van zodra die op eigen benen staat. Daarom kan het verstandig zijn om jongeren een bijdrage te laten betalen voor hun kost en inwoon.

Soms staan ouders daar weigerachtig tegenover, omdat ze net willen dat hun kind zoveel mogelijk kan sparen. De gulden middenweg: wel een bijdrage vragen, maar die vervolgens wel consequent opzij te zetten op een aparte spaarrekening voor wanneer het kind alleen gaat wonen.

