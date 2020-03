Zachte winter, zachte energiefactuur, en toch kan u nog besparen Kurt Deman

03 maart 2020

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Tussen de stapel stijgende facturen was de dalende energieprijs in 2019 voor veel prijsbewuste Belgen een zeldzame opsteker. Niet in het minst voor de consument die de inspanning ondernam om er maximaal van te profiteren. Wie dat niet deed, krijgt nu een tweede kans, want de factoren die vorig jaar bijdroegen tot de prijsdaling, manifesteren zich nu opnieuw.

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, kortweg CREG, publiceerde onlangs een overzicht van de evolutie van die Belgische energieprijzen in 2019*. De studie leert ons dat een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik in december 2018 jaarlijks 964 euro betaalde. Een jaar later was dat 913 euro: een daling met vijf procent. Voor gas evolueerde de prijs van 1.490 naar 1.052 euro, wat een daling van bijna dertig procent betekent.

Gunstige omstandigheden

De lagere energieprijzen kwamen niet toevallig tot stand. In 2019 was er opnieuw een grotere beschikbaarheid van de nucleaire centrales, na een jaar waarin afschakelplannen en mogelijke stroomtekorten meermaals op de agenda prijkten. Het milde voorjaar en de zachte winter zorgden bovendien voor minder vraag. 2019 was bovendien een goed jaar voor de productie van energie uit wind en zon.

Een hoger aanbod en een afgenomen vraag brengen ook op de energiemarkt lagere energieprijzen teweeg. Bij aardgas tekent zich eenzelfde patroon af. In Vlaanderen droegen de licht gedaalde distributietarieven eveneens bij tot het gunstigere totaalbeeld.

Een andere factor die voor veel gezinnen tot een forse besparing heeft geleid, is een leverancierswissel. Meer dan een kwart van de Belgen stapte vorig jaar over naar een andere leverancier en boekte op die manier honderden euro’s voordeel. Het spreekt voor zich dat een zuiniger energieverbruik en betere isolatie dat plaatje nog verfraaien. Hier kan u zelf energieleveranciers vergelijken.

Voortzetting?

Vandaag staan de sterren nog altijd gunstig. De eerste twee maanden van 2020 kenden we geen enkele vorstdag en draaiden de windturbines op volle toeren. Van een mogelijk stroomtekort is er nergens sprake. Bovendien dalen de distributiekosten. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel betaalt de consument dit jaar minder. Die daling is het grootst voor elektriciteit. Afhankelijk van de netwerkbeheerder die uw regio bedient, gaat het om een gemiddelde vermindering van zes tot acht procent.

Vergelijken loont nog altijd

De energiemarkt blijft intussen zeer competitief. Verschillende leveranciers werpen scherpe tarieven in de strijd om u bij hen aan boord te krijgen. Dat leiden we af uit een simulatie via de vergelijkingssite Mijnenergie.be. Het verschil tussen het duurste en goedkoopste elektriciteitscontract bij een gemiddeld verbruik bedraagt vandaag 224 euro . Voor aardgas dikt die kloof nog aan tot bijna 400 euro .

U doet er dus goed aan van uw energiecontract niet stilzwijgend te verlengen, maar eerst na te gaan of een andere leverancier uw spaarvarken meer plezier zal doen. Wie enige tijd geleden een contract van één jaar of van langere duur afsloot, toetst dat eveneens beter af met het huidige marktaanbod.

