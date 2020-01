Zacht weer zorgt voor lagere gasfactuur LH

09 januari 2020

14u38

Bron: Belga 0 Consument De milde temperaturen zorgen ervoor dat gezinnen minder aardgas verbruiken. Dat zullen ze ook merken in hun factuur, die in december alleen 18 à 27 euro lager kan liggen. Dat blijkt uit cijfers van de federatie van elektriciteits- en gasbedrijven (Febeg).

De voorbije decembermaand was warmer dan een normale decembermaand. Dat is onmiddellijk merkbaar in het aardgasverbruik van de gezinnen: de verwarming moet minder uren draaien. Tegenover een gewone decembermaand lag het verbruik de voorbije december 10 à 15 procent lager, aldus Febeg. Dat geeft een gemiddelde besparing in december, op een jaarfactuur van duizend euro, van 18 à 27 euro.



Dat blijkt ook uit cijfers van de grootste spelers op de markt: Engie en Luminus. Bij Engie merkte men in december een daling op van het verbruik bij de gezinnen van 10 à 15 procent tegenover een gemiddelde decembermaand. "Dat komt neer op een gemiddelde daling van de factuur, enkel voor december, van 15 à 20 euro", aldus een woordvoerster.



Idem bij Luminus, waar men een daling merkt van het gasverbruik in december van ongeveer 10 procent. Luminus wil zich nog niet uitspreken over de mogelijke impact op de jaarrekening.

