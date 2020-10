Wordt Delhaize nu echt goedkoper voor gezonde voeding? VTM NIEUWS deed eerste test SVL

02 oktober 2020

14u25

Bron: VTM Nieuws 1 Consument Delhaize wil de goedkoopste supermarkt worden voor gezonde voeding. Daarom lanceert de keten een nieuw loyaliteitssysteem: SuperPlus, waarmee klanten maandelijks korting krijgen als ze producten met Nutri-Score A of B aankopen. Maar wordt Delhaize daarmee echt de goedkoopste? VTM Nieuws deed als eerste de test.

SuperPlus, de nieuwe klantenkaart van Delhaize, geeft klanten korting op gezonde voeding. Al moet je op die korting wel een maand wachten. “Op basis van het bestedingspatroon in de ene maand wordt bepaald hoeveel korting je krijgt in de daaropvolgende maand”, legt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver uit bij VTM Nieuws. “Iedere klant krijgt sowieso 5 procent korting, of je nu een broodje of een slaatje koopt. Wanneer je in een maand meer dan 200 euro besteedt aan producten met Nutri-Score A of B, krijg je de maand nadien 10 procent korting. Als je voor meer dan 500 euro koopt, bedraagt de korting 15 procent”, aldus Dekelver.

VTM Nieuws nam als eerste de proef op de som en kocht 15 willekeurige producten met een Nutri-Score A of B. De gekozen producten varieerden van fruit en groenten tot koekjes. De rekening bij Delhaize kwam neer op 31,31 euro, in de nabijgelegen Colruyt betaalde de reporter van VTM Nieuws 30,10 euro. Een iets goedkopere rekening bij Colruyt dus. Maar gesteld dat je vorige maand voor meer dan 200 euro aan gezonde producten kocht bij Delhaize, krijg je daar nu 10 procent korting en betaal je nog slechts 28,18 euro.

Voor concurrent Colruyt, dat zich profileert als de goedkoopste supermarkt, is het moeilijk om te reageren op deze strategie aangezien de korting verschilt van klant tot klant. “Dat is slim gezien van Delhaize”, aldus Stefan Van Rompaey, retailexpert van het gespecialiseerde RetailDetail. “Ze bieden hun klanten korting op een totale korf aan producten, waardoor Colruyt niet kan reageren met rode prijzen. Delhaize scherpt haar prijsimago aan zonder in een prijzenoorlog te belanden.”

