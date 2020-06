Word in 3 weken zelf sommelier met Sepideh - Leer zelf wijnetiketten lezen aan de hand van ons fotovoorbeeld

1. Pomerol, naam van de prestigieuze appellatie op de rechteroever van de Bordeaux-regio, altijd met merlot in de hoofdrol en (vaak) cabernet franc in een aanvullende rol

2. Château Le Caillou, naam van het wijndomein (niet verplicht)

3. 2017, oogstjaar van de druiven (niet verplicht). Door het oogstjaar te vermelden, betekent dit wettelijk dat er enkel voor de volle 100% druiven geoogst in 2017 gebruikt mogen worden.

4. Grand vin de Bordeaux, verwijzing naar Bordeaux.

5. Giraud-Bélivier, gegevens van de wijnbouwer

6. Mis en bouteilles au château, betekent dat de wijn op het domein zelf gebotteld werd (niet verplicht).

7. Produce of France, land van herkomst

8. 75 cl en 13,5%, inhoudsmaat en alcoholgehalte

9. LC2017/1, lotnummer

10. Contient des sulphites, vermelding van allergene stoffen

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Lees ook:

Onze sommelier proeft 13 roséwijnen en verklapt haar favorieten: “Mediterraanse aroma’s voor 7 euro per fles” (+)

Zijn duurdere boodschappen ‘het nieuwe normaal’? Onze budgetexperte geeft advies om op je winkelkar te besparen (+)

Topchef proeft en beoordeelt 6 verse pizza’s uit de supermarkt (+)