Woonleningen blijven records breken

24 oktober 2019

12u16

Bron: Belga 1 Consument Ook in het derde kwartaal hebben de banken voor een recordbedrag aan hypothecaire kredieten toegekend, goed voor in totaal 9,4 miljard euro (herfinancieringen niet meegerekend). Ook nu werd de vraag gestimuleerd door de lage rentevoeten, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

In het eerste en het tweede kwartaal werden al records neergezet. Dat is nu dus ook het geval in het derde kwartaal. "Het hoogste niveau ooit in een derde trimester", zegt de BVK. Die werden toegekend in ongeveer 69.500 dossiers. Zowel het bedrag als het aantal lag ongeveer 11 procent hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Iets meer dan de helft van de leningen had betrekking op de aankoop van een woning, een vijfde op renovatie. Naast de nieuwe hypothecaire kredieten waren er ook ruim 8.500 dossiers voor externe herfinanciering van een lening.

"De zeer lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten blijven de vraag stimuleren", aldus Ivo Van Bulck, de secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. "Die stijging is zowel voelbaar bij kredieten voor de aankoop, de bouw als voor de renovatie."

Vanaf 163.000 euro

In augustus was er bijvoorbeeld sprake van een rentevoet van 1,55 procent voor kredieten met een jaarlijks veranderlijke rentevoet en van 1,74 procent voor kredieten waarbij de rentevoet minstens 10 jaar vastligt.

Ongeveer 86 procent van de kredietnemers koos in het derde kwartaal overigens voor een vaste rentevoet of een rentevoet die minstens 10 jaar vastligt. Kredieten met een jaarlijks veranderlijke rentevoet worden nog door amper 1 procent gekozen.

Het gemiddelde bedrag van een lening voor de aankoop van een woning steeg in het derde kwartaal lichtjes, tot 163.000 euro. Voor de bouw van een woning werd gemiddeld 175.000 euro geleend, en voor aankoop + renovatie was dat ongeveer 195.000 euro.

