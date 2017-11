Woonlening online sluiten populairder ep

06u15

Consument Naast de courante bankverrichtingen willen steeds meer Belgen ook het afsluiten van een woonlening zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Dat bericht De Tijd vandaag.

Hello home! - het digitale merk van BNP Paribas Fortis - zag in de eerste helft van het jaar het aantal kredietaanvragen verdrievoudigen. Bij KBC wordt 17 procent van de woningkredieten digitaal opgestart.

Meer dan een op de drie kooplustige Belgen zegt bereid te zijn een woonkrediet online aan te gaan. En als de rentevoet van zo'n krediet voordeliger is, dan loopt dat op tot 56 procent, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Hello bank! bij een representatief staal van ruim 1.500 Belgen op zoek naar een woning.