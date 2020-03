Woonlening gemiddeld meer dan één procent goedkoper Kurt Deman

10 maart 2020

08u30

Bron: spaargids.be 1 Sparen De lage rente op hypothecaire leningen is het nieuwe normaal. Onder invloed van de maatregelen van de Europese Centrale Bank om de economie aan zwengelen, bedraagt de gemiddelde rentestand voor woonleningen met een vaste rente en looptijd van twintig jaar momenteel 1,44%. De lage rente op hypothecaire leningen is het nieuwe normaal. Onder invloed van de maatregelen van de Europese Centrale Bank om de economie aan zwengelen, bedraagt de gemiddelde rentestand voor woonleningen met een vaste rente en looptijd van twintig jaar momenteel 1,44%. Spaargids.be ontvangt zelfs dossiers met een rente van 1,13%. We zochten even uit hoe het plaatje de afgelopen jaren evolueerde.

Negatieve depositorente

Eerst een woordje uitleg over de zogenaamde depositorente; dat is de rente die de banken krijgen wanneer ze hun ‘geldoverschotten’ bij de Europese Centrale Bank (ECB) parkeren. Anders dan de rente op bijvoorbeeld uw spaarboekje, mag de depositorente wel negatief gaan.

Dat gebeurt ook: de afgelopen vijf jaar evolueerde de depositorente van -0,10% naar -0,50%. Die tactiek hanteert de ECB dus om financiële instellingen te ontmoedigen om die geldreserves bij hen te zetten. Waarom de ECB dat doet? Kort gezegd: om de economie te stimuleren, investeringen aan te zwengelen en de consumptie weer te laten aantrekken. Sinds begin 2015 startte de ECB verschillende opeenvolgende aankoopprogramma’s van staatsobligaties met eenzelfde doel.

Van 2,60% naar 1,44%

Voor de banken is dat een reden om lage rentetarieven voor woonkredieten te afficheren. Immers: als ze dan aangetrokken spaargeld kunnen omzetten in woonleningen en hiervoor nog een rente kunnen krijgen, hoe bescheiden ook, is dat meegenomen. Dat vertaalt zich in een bijna continu dalende rente voor woonkredieten.

In het voorjaar van 2015 bedroeg de rente (volgens de rentebarometer van Immotheker) 2,60% voor woonleningen met een looptijd van twintig jaar en een vast tarief. Vandaag is dat nog 1,44%.

Eind oktober 2019 signaleerde een bezoeker van vergelijkingssite Spaargids.be een onderhandeld dossier met een tarief van 0,91%. Ook in het eerste kwartaal van 2020 worden daar nog steeds dossiers met wel heel scherpe voorwaarden gesignaleerd; verschillende kredietnemers bedongen bijvoorbeeld een tarief van 1,13%.

Duurdere woningprijzen

Ook al viel de woonbonus weg, een woonlening blijf vandaag nog steeds goedkoop. Een drastische rentestijging zit er bovendien niet meteen aan te komen.

Een woonhuis kostte in 2019 gemiddeld 262.196 euro. Dat is een prijsstijging van 4,2% ten opzichte van 2018

Daar tegenover staan wel de duurdere woningprijzen. Volgens de Notarisbarometer, gebaseerd op het aantal dossiers dat de notariskantoren maandelijks opstarten, kostte een woonhuis in 2019 gemiddeld 262.196 euro. Dat is een prijsstijging van 4,2% ten opzichte van 2018. Voor een appartement betaalt u met 228.566 euro ook 4% meer dan een jaar eerder.

Totaalplaatje telt

Verwacht nu niet dat u zomaar eender welke bank kan binnenstappen en moeiteloos een lening van 1% lospeutert: zo werkt het niet. De banken kijken namelijk naar het totaalplaatje en kennen zulke gunstige rentevoeten pas toe als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

In de regel hebben ze het liefst dat u bijvoorbeeld ook aanvullende producten of diensten bij hen neemt: domiciliëring van uw loon, brandverzekering, schuldsaldoverzekering, autoverzekering, enzovoort. Als u net op huizen- en dus woonleningenjacht bent, doet u er goed aan om àlle parameters en alle kosten goed in kaart te brengen, en u niet blind te staren op de rentevoeten alleen.

