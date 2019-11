Woonbonus valt weg: wat met de herfinanciering van lopende kredieten? Kurt Deman

26 november 2019

10u30

De nakende afschaffing van de woonbonus genereert in combinatie met de lage rentes veel beweging op de woningmarkt. Naast de talrijke aan- en verkooptransacties onderhandelden veel eigenaars bij de bank ook over een herfinanciering of verlenging van hun woonkrediet. Maar loont het om daar nu nog actie toe te ondernemen?

Bij een herfinanciering betaalt een kredietnemer een duurdere lening terug met het geld dat hij bekomt door een nieuw krediet tegen betere voorwaarden aan te gaan. Nu banken zelfs een vaste rente van minder dan een procent op twintig jaar toekennen, is de kans niet onbestaande dat u voordeel haalt uit een herziening van uw woonkrediet. Aangezien het fiscale voordeel van de woonbonus gedurende de hele looptijd geldt, levert een verlenging van de looptijd ook voor een langere tijd een fiscaal voordeel op. U kunt de lening ook splitsen: een deel behouden zoals het nu is en een deel - net voldoende voor de fiscale vermindering - verlengen.

Deadline

De website www.notaris.be leert ons dat wie voor 31 december 2019 al van de woonbonus geniet en een herfinanciering doorvoert na 1 januari 2020, verder van de woonbonus gebruik kan maken. Als u bij de herfinanciering na 31 december 2019 een bijkomend bedrag leent, dan zal extra geleende bedrag niet in aanmerking voor de woonbonus, ook niet als u de termijn laat verlengen.

De Vlaamse overheid wil absoluut vermijden dat kredietnemers een lopende lening verlengen om nog langer van de woonbonus te genieten. Daarom bevriest ze de resterende looptijd van uw woonlening op 31 december 2019. Wanneer de resterende looptijd eind 2019 bijvoorbeeld nog achtenveertig maanden bedraagt en u de looptijd nadien verlengt met nog eens twaalf maanden, dan komen de afbetalingen aan de bank voor de bijkomende twaalf maanden niet in aanmerking voor de woonbonus. Om uw hypothecaire lening met het oog op de woonbonus te verlengen, moet u uw dossier dus nog in 2019 afsluiten.

Wat levert een verlenging fiscaal op?

Het fiscale voordeel van de woonbonus is 40% van 1.520 euro (2.280 gedurende de eerste tien jaar), ofwel 608 euro per jaar (912 euro gedurende de eerste tien jaar). Het extra fiscaal voordeel voor het verlengen van de looptijd van de lening met vier jaar bedraagt dus vier maal 608 euro of 2.432 euro. Uiteraard moet u dat fiscaal voordeel ook naast de toegekende intrestvoet leggen.

Wat kost het en hoe haalt u de deadline?

Het is belangrijk om weten dat een herfinanciering bij de bank gepaard gaat met verschillende kosten. De bank rekent onder meer een zogenaamde ‘wederbeleggingsvergoeding’ aan voor de rente die ze gaat mislopen.

Wanneer u een woonkrediet bij een andere bank afsluit, zal die opnieuw een hypotheek nemen als waarborg. Die hypothecaire inschrijving verloopt via een notariële akte die u uiteraard ook weer geld kost.

Wat ons meteen bij een volgend punt brengt: gezien de stormloop die de notaris nu ervaart, lijkt het geen evidentie om uw dossier nog voor de jaarwisseling rond te krijgen. Een herfinanciering of verlening bij de huidige bank vergt geen nieuwe hypothecaire inschrijving bij de notaris, waardoor de bank het dossier sneller rond krijgt en u minder kosten betaalt. Kanttekening hierbij is dat uw eigen bank weinig voordeel haalt uit een herfinanciering en vaak minder gunstige voorwaarden toekent.

