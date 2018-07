Woning afbetaald, kinderen het huis uit? Dit kan je nu doen met je geld Dries Van Damme

12 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 2 Consument Eindelijk is het zover: uw woonlening is afbetaald. Vaak vliegen de kinderen dan ook net het nest uit. Als gevolg daarvan ziet u uw maandbudget gemakkelijk met 1.000 euro of meer stijgen. Wilt u dat extra geld zo goed mogelijk besteden, dan vindt u hier enkele tips.

Wapen u voor uw oude dag

De dag waarop een woning is afbetaald, verschilt voor iedereen. Wel is de kans groot dat die op minder dan 25 jaar van uw pensioenleeftijd valt.

Slim is om een spaarbuffer op te bouwen, zodat u tijdens uw pensioen dezelfde levensstandaard kunt aanhouden. Houd ook rekening met toekomstige kosten. Een rusthuis kost handenvol geld. Ook als u op latere leeftijd meer wil reizen, is het handig om daarvoor geld opzij te zetten. Besef verder dat u weliswaar verlost bent van de lening, maar er tegelijk ook de fiscale voordelen van verliest.

1. Geef uw bezit een boost

Om uw reserves zo hoog mogelijk te krijgen, kunt u alternatieven voor het weinig lucratieve spaarboekje onder de loep nemen. Bent u nog niet aan pensioensparen toegekomen en is er nog een aantal jaar de tijd om hiervoor te sparen? Dan is nu het ideale moment om te starten. Niet alleen biedt dat op uw oude dag een extra appeltje voor de dorst, elk jaar geeft pensioensparen ook recht op een mooi fiscaal voordeel.

Daarnaast kunt u een tak 21-verzekering afsluiten. Dat is in feite een levensverzekering met een gewaarborgd rendement, die een kapitaal uitkeert op een welbepaalde leeftijd. Verschillende tak 21-verzekeringen geven ook recht op fiscaal voordeel.

Nu u elke maand op extra budget kunt rekenen, is het ook interessant om in een beleggingsplan te stappen. Met zo’n plan gaat elke maand automatisch een bedrag van uw rekening, waardoor u de risico’s van beleggen vanzelf spreidt.

TIP: Ontdek hier de best renderende pensioenspaarplannen van het moment.

2. Pluk de fiscale voordelen van een renovatie

Is uw woning afbetaald? Dan is de kans reëel dat uw huis intussen aan een verse lik verf, een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer toe is. Via een renovatielening kunt u ervoor zorgen dat u maandelijks niet meer betaalt dan u vroeger uitgaf aan uw lening.

Een andere mogelijkheid is om voor de renovatie een nieuw hypothecair krediet af te sluiten. Zeker voor grotere renovaties – reken vanaf ongeveer 50.000 euro – is dat interessant. In dat geval zult u wel notariskosten moeten betalen, maar is de rente aantrekkelijker dan bij een renovatielening. Via de nieuwe lening krijgt u opnieuw een fiscaal voordeel.

TIP: Hier krijgt u een goed beeld van de huidige rente voor hypotheekleningen.

3. Overweeg om kleiner te gaan wonen

Als uw kinderen het huis uit zijn, is het mogelijk dat u plots veel te veel ruimte hebt. In dat geval kunt u overwegen om uw huis te verkopen en een kleinere maar comfortabele woonst te betrekken. Als u daarvoor minder uitgeeft dan wat u voor de huidige woning krijgt, levert u dat extra budget op. Gaat u daarvoor een nieuwe lening aan, dan strijkt u opnieuw jaarlijks fiscaal voordeel op.

4. Koop een tweede woning

Houdt u te veel van uw vertrouwde stek of hebt u uw kinderen nog wel even onder uw dak? Dan kunt u de aankoop van een tweede woning overwegen, om te verhuren of als vakantieverblijf. Het is een mooie belegging waarvoor u opnieuw een lening kunt afsluiten.

Houd er wel rekening mee dat het fiscaal voordeel dat u hiervoor krijgt anders wordt berekend dan bij uw ‘enige en eigen woning’. Een tweede woning valt onder het stelsel van het langetermijnsparen, waarbij u een fiscale korf mag vullen tot een maximumbedrag. Doet u al aan langetermijnsparen, dan is het mogelijk dat die korf al gevuld is en dat een tweede woning geen fiscaal voordeel oplevert.

5. Geef uw kinderen een financieel duwtje in de rug

Mogelijk wilt u uw kinderen laten meegenieten van uw financiële vooruitgang. Op het moment dat de kinderen op hun eigen benen staan, overweegt u misschien om hen alvast een deel van uw vermogen te schenken.

Wilt u uw kind helpen bij het kopen van een huis, dan is het verstandiger om het geld te lenen, met of zonder interest. Op die manier geeft u nu alvast ruggensteun en kunt u later nog beslissen om hem of haar de schulden of een deel ervan kwijt te schelden.

Lees ook:

Wanneer start u best met pensioensparen?

Vijf tips om veilig te beleggen

Zo investeert u slim in de toekomst van uw kinderen

Bron: spaargids.be