WK voetbal en warme zomer stabiliseerden bierverkoop vorig jaar jv

14 juni 2019

06u20

Bron: belga 0 Consument De Belgische bierconsumptie is vorig jaar stabiel gebleven tegenover 2017. Zeer goed nieuws voor de sector, die al sinds 2011 in dalende lijn zit, op een stabiel 2014 na. Het verbruik kwam uit op meer dan 7 miljoen hectoliter over alle biersoorten heen (7.022.396). Het "succes" is vooral te danken aan de zeer warme zomer en het WK voetbal in Rusland.

2019 is daarentegen "matig" begonnen, zegt Jean-Louis Van de Perre, de voorzitter van sectorkoepel Belgische Brouwers. En het is weinig waarschijnlijk dat de cijfers nog de hoogte ingaan, omdat er geen grote sportevenementen zijn deze zomer.

Ook pils werd in 2018 meer gedronken tegenover de twaalf maanden voordien, terwijl de jaren voordien de gewone pils (67 procent marktaandeel in 2017) terrein verloor aan de speciaalbieren. Die speciaalbieren geven een beetje terrein prijs.

Enkel bij de alcoholvrije en -arme bieren (tot 3,5%) was er een echte stijging, met 20 procent op een jaar tijd. De categorie neemt nu 5 procent van de biermarkt in. "Die trend die je ook elders in Europa ziet, zal aanhouden", zegt Nathalie Poissonnier, directeur bij Belgische Brouwers. "Het is moeilijk te zeggen of deze bieren andere bierstijlen kannibaliseren. Wij gaan ervan uit dat ze nieuwe consumenten aantrekken en dat ze passen in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid."

De volledige markt bleef stabiel dankzij de retailverkoop. De horecaconsumptie blijft immers afnemen, ondanks "100 miljoen euro aan investeringen van de brouwers in dat essentiële kanaal", zegt Van de Perre. Beide toplui wijzen er ook op dat de Belgische markt moeilijk blijft en hopen dat de nieuwe regering de accijnzen niet zal verhogen.

Brexit

De export nam opnieuw toe, met 2,2 procent. De uitvoer naar andere landen neemt zo al 70 procent van de Belgische productie in. Ook is het exportvolume met 16,2 miljoen hectoliter voor het eerst groter dan dat van de Duitse en Nederlandse collega's. De export geeft wel een verdeeld beeld: binnen de EU was er een stijging met 5,5 procent op een jaar tijd (met Nederland en Frankrijk als grootste afnemers), maar naar landen buiten de Unie was er 3,8 procent daling. Zo daalde de export naar de VS voor het eerst in jaren, met 12 procent tot 2,3 miljoen hectoliter, hoewel de markt voor artisanale bieren er in opmars is. Ook de Britse export nam fors af, met 34 procent. Die daling wordt toegeschreven aan de brexit-besognes.

Het aantal Belgische brouwers nam vorig jaar nog toe, van 261 in 2017 tot 304 vorig jaar.