Wissel nú van energieleverancier: “Met deze tarieven moet je niet aarzelen”

WISSELEN IS EENVOUDIG

‘Bespaar tot 580 euro op energie’ luidde de kop boven het artikel begin mei in onze weekendbijlage ‘Leef’. Dat liet ik me geen twee keer zeggen en via mijnenergie.be stapte ik betrekkelijk eenvoudig over van ENGIE Electrabel naar Luminus. Rekening houdend met mijn zonnepanelen gingen mijn maandelijkse voorschotten van 79,39 naar 56 euro; een besparing van ruim 280 euro op jaarbasis.

EINDAFREKENING

En toen viel de eindafrekening van ENGIE in mijn mailbox: 186,34 euro. Dat is wel heel veel. Vorig jaar diende ik slechts 28,39 euro op te leggen en nu zo’n hoog bedrag voor amper zeven maanden (van november tot eind mei), hoe is dat mogelijk? “Het feit dat er nog een relatief hoge eindafrekening volgde na de overstap, is te wijten aan de timing: de voorschotten weerspiegelen idealiter de factuur van een heel jaar, wat voor aardgas betekent een hoge kost in de winter, en lage kosten in de zomer”, zegt Dirk Van Evercooren, directeur Marktwerking van de VREG, de Vlaamse energieregulator. “Wie dus na de winter overstapt, heeft op dat moment nog niet genoeg voorschot betaald om de hoge winterfactuur te dekken.” Simon November van Test-Aankoop bevestigt: “Meer dan 80% van het aardgasverbruik vindt plaats tussen begin oktober en eind maart. Wat je te veel betaalt na de winter, wordt weer gecompenseerd bij de eerstvolgende jaarafrekening, omdat je door je lagere verbruik in de zomer te veel zult hebben betaald aan je nieuwe leverancier, ten minste als je voorschot berekend werd op je historische jaarverbruik.”

CORONA-EFFECT

Oké, een probleem dat zichzelf oplost dus. Of toch gedeeltelijk, want wanneer ik mijn meterstanden nakijk, blijk ik wel meer aardgas dan anders te hebben verbruikt. Het feit dat ik tussen de lockdown van half maart en begin juni voortdurend heb getelewerkt, is daar niet vreemd aan. Het corona-mes snijdt wel langs twee kanten, want ook de lage prijzen hebben we te danken aan de pandemie. Omdat de economie is stilgevallen, is de vraag naar elektriciteit en gas fors gedaald en dat heeft zich meteen naar de marktprijzen vertaald. Wie op jaarbasis 3.500 kWh elektriciteit verbruikt, betaalt nu gemiddeld 16,5% minder en bij de gemiddelde laagste contracten is dat zelfs 25% minder”, zegt Evercooren. “Bij gas loopt het voordeel van 20 tot zelfs 30%.”

SWITCHEN OF WACHTEN?

“Of het ook voordelig is nu om te switchen, hangt af van het contract en de tarieven waarover je beschikt”, zegt Simon November. “Maar in geval van sterke dalingen, zoals afgelopen maanden, kan er in de meeste gevallen bespaard worden. De CREG, de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt, berekende in april nog dat in Vlaanderen 75% van de gezinnen 135 euro per jaar kan besparen voor elektriciteit en 69% van de gezinnen 249 euro per jaar voor aardgas. Het is sowieso verstandig om je tarieven te controleren en de vergelijking te doen als de prijzen fors dalen.”

OPGELET

Naar analogie met hypothecaire leningen, heb je ook bij energiecontracten de keuze uit vaste en variabele formules. “Variabele tarieven lijken het voordeligst”, zegt November. “Maar net als bij een variabele rentevoet weet je niet waar je een jaar later uitkomt. Welkomstpromoties kunnen een grote invloed uitoefenen op de prijs, maar deze zijn slechts tijdelijk, vaak enkel het eerste jaar. Na de vervaldatum zit je mogelijk toch met een duurder contract opgescheept. Dan is het tijd om opnieuw te vergelijken. Teken er dus enkel op in als je de discipline hebt om jaarlijks opnieuw te vergelijken. Wie kiest voor gemoedsrust en geen zin of tijd heeft om zijn energiecontract minstens één keer per jaar onder de loep te nemen, kan kiezen voor een meerjarig contract op een moment dat de prijzen laag staan, zoals nu het geval is.”