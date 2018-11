Wintertijd: 10 handige tips voor een lager energieverbruik Dries Van Damme

06 november 2018

08u00

Bron: mijnenergie.be 1 Consument In de winter maken we het thuis graag gezellig warm. Kortere dagen vragen ook om meer verlichting. Door de combinatie van beide factoren loopt ons energieverbruik aardig op. Dat merken we uiteraard op onze elektriciteits- en aardgasafrekening. Met deze tien eenvoudige tips houd je de komende winter je verbruik binnen de perken en bespaar je maximaal op je energiefactuur.

1. Zet de thermostaat een graad lager

Een graad minder maakt voor de meeste mensen amper een verschil. Zet de thermostaat een uur voor het slapengaan al op nachtstand en schakel de verwarming ook lager wanneer je voor langere tijd het huis uit bent. Het bespaart je heel wat energie – en dus centen.

2. Breng radiatorfolie aan

Een deel van de radiatorwarmte dringt in de muur. Door folie te kleven aan de muur achter de radiator hou je de warmte meer binnenskamers.

3. Plaats tochtstrips

Vooral in iets oudere woningen gaat veel kostbare warmte verloren langs kleine kiertjes. Tochtstrips aan ramen en deuren voorkomen dat koude lucht binnenwaait. Je vindt dergelijke strips voor een habbekrats in de doe-het-zelfhandel.

4. Gebruik een energiemeter

Een energiemeter brengt jouw energieverbruik in kaart. Hij geeft je inzicht in het verbruik per toestel en spoort energieverslindende apparaten op. Kies voor een slimme thermostaat die de energiehuishouding automatisch op jouw behoeftes afstemt.

5. Profiteer van de zon

Zelfs op een koude winterdag kan de zon wonderen doen. Hou de gordijnen op zonnige dagen dus open en trek de rolluiken op, zodat de zonnestralen de temperatuur enkele graden opdrijven.

6. Onderhoud plichtsgetrouw je cv-ketel

Net als dat bij een auto het geval is, onderwerp je je cv-ketel best regelmatig aan een onderhoudsbeurt. Meer nog, het is bij wet verplicht. Verwarm je op gas? Dan moet je om de twee jaar de ketel laten nazien en onderhouden. Voor een installatie op stookolie is dat zelfs jaarlijks. Wie de wet naleeft, vaart er ook wel bij, aangezien het rendement van de installatie stijgt en het energieverbruik daalt.

7. Isoleer je leidingen

Slecht geïsoleerde leidingen brengen een enorm warmteverlies met zich mee. Het isoleren van cv-leidingen trouwens echt niet zo moeilijk. Vraag ook hier tips in de doe-het-zelf-zaak.

8. Plaats een spaardouchekop

Een spaardouchekop verbruikt minder water, zonder aan comfort in te boeten. Dat betekent dat je ook minder warmte van je cv-ketel nodig hebt, wat uiteraard ook weer je energiefactuur ten goede komt. Trouwens: een douche vergt sowieso minder (warm) water dan een bad.

9. Maak het extra gezellig

Blijft het ondanks bovenstaande tips toch frisjes in huis? Kruip dan gezellig samen met je lief en een warme chocolademelk onder een knus fleecedekentje… Je krijgt het gegarandeerd enkele graden warmer!

10. En de belangrijkste tip: kies de goedkoopste energieleverancier

Deze gouden tip bewaren we voor het laatst. Het overschakelen van energieleverancier levert je immers al snel – en met de minste inspanning – enkele honderden euro’s per jaar op. Aan de hand van deze vergelijkingstool kan je op basis van je persoonlijke energieverbruik exact nagaan wat voor jou de goedkoopste oplossing is. Met enkele klikken kan je bovendien meteen overschakelen naar een van de voorgestelde energiecontracten - je moet wel een opzegtermijn van een maand inrekenen. Neem dus snel de proef op de som en ga na hoeveel goedkoper jouw energie zou kunnen zijn.

