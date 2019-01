Wintersolden missen hun start niet TT

03 januari 2019

18u10

Bron: Belga 0 Consument Tevreden geluiden bij de winkeliers: de wintersolden hebben hun start niet gemist. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) konden de meeste modewinkeliers gemiddeld zo'n 3 procent meer verkopen dan op de eerste soldendag vorig jaar. Een verklaring hiervoor ziet het NSZ in het koudere weer, de grote voorraad en het feit dat de solden starten tijdens de kerstvakantie. Ook Comeos spreekt na een rondvraag over een vlotte start. Bij Mode Unie is te horen dat de omzet van de eerste soldendag gelijk bleef of licht positief is ten opzichte van vorig jaar.

"De ochtend kwam traag op gang, maar vanaf de middag werden de winkelstraten en shoppingcentra overspoeld met koopjesjagers. Schoenen, winterjassen, 'fake fur' en dierenprints vielen erg in de smaak. Sterk afgeprijsde artikelen gingen ook vlot over de toonbank", zegt handelsfederatie Comeos. "Vooral de typische winterartikelen zoals dikke pulls, warme winterjassen en laarzen gingen vlot over de toonbank", vult NSZ aan. Mode Unie noteerde eveneens een grote vraag naar "echte winteritems en dus de duurdere stukken".

Volgens het NSZ verwacht bijna 46 procent van de modedetailhandelaars om het tijdens deze soldenperiode beter te doen dan tijdens de vorige wintersolden. Toch is niet iedereen optimistisch: 28 procent van de ondervraagde modedetailhandelaars gaat uit van slechtere solden, 26 procent gokt op een status-quo. "Vooral de 'doorbraak' van het echte winterweer, in tegenstelling tot een zeer milde herfst, stemt de handelaars positief.

Ze hebben voornamelijk hoge verwachtingen voor komend weekend", klinkt het bij de ondernemersorganisatie.

Hetzelfde geluid bij Comeos. Ook daar koesteren de handelaars hoge verwachtingen voor de wintersolden.

Isolde Delanghe van Mode Unie is iets voorzichtiger. "Hoe de solden zullen lopen valt af te wachten. De eerste soldendag valt midden in de week. Pas zaterdag zullen we kunnen zeggen welke richting het uitgaat. Veel zal afhangen van het weer", zegt ze.

De solden lopen nog tot 31 januari. Ook op zondag 6 januari zijn de meeste winkels in de grote steden open.