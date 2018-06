Winkels starten met hamsteren: bier- en frisdranktekort in Europa en dat net tijdens het WK Jolien Meremans

27 juni 2018

15u31

Bron: RT 5 Consument Net tijdens het WK-voetbal en voor het begin van de zomervakantie dreigt er een tekort aan kooldioxide. Die kooldioxide is nodig voor de productie van onder ander bier, frisdrank en vlees. Heel wat Europese fabrieken, waaronder ook Coca-Cola, lijden onder het tekort. Sommige winkels stelden zelfs al een aankooplimiet in.

Een tekort aan kooldioxide (CO2) in heel Europa kan de levering van vlees en koolzuurhoudende dranken onder druk zetten. Het huidige tekort is het gevolg van "uitzonderlijke en gelijktijdige productiestops van productie-eenheden van ruwe CO2", aldus de Franse multinational Air Liquide. Vooral Britse producenten hebben last van het tekort.

Rantsoeneren

De grootste producenten van koolzuurhoudende dranken en pluimveeproducenten uit het Verenigd Koninkrijk krijgen steeds meer last van een gasgebrek. Sommige winkels beginnen zelfs drank te rantsoeneren, omdat de producent niet tijdig kan leveren.

De in Groot-Brittannië gevestigde groothandel Booker waarschuwt zijn klanten de komende weken voor veel lege rekken. Het bedrijf moest zelfs de verkoop van bier, cider en frisdranken beperken tot tussen de vijf en tien flessen per klant.

"Door het internationale tekort aan CO2, ondervinden we een aantal problemen met de levering van frisdranken en bier," verklaarde Booker. "We werken momenteel hard samen met onze leveranciers om de impact voor onze klanten te minimaliseren en de beschikbaarheid te optimaliseren met de voorraad die nog beschikbaar is."

Coca-cola en Heineken

Drankenmultinationals Heineken en Coca-Cola zijn ook het slachtoffer geworden van het gasgebrek. "Net als veel andere bedrijven in de voedings- en drankenindustrie, worden we getroffen door dit tekort", vertelde een woordvoerder van Heineken aan CNBC. "We blijven hard werken om het probleem zo snel mogelijk op te lossen binnen ons Europese aanbod en werken samen met de winkeliers om de verstoring van ook hun bedrijf tot een minimum te beperken."

Coca-Cola moest naar verluidt "tijdelijk" een deel van de productie onderbreken, maar het bedrijf verzekerde zijn klanten dat het tekort niet van invloed was op de totale leveringen.

“In de productievestigingen van Antwerpen en Gent loopt alles volledig zoals gepland”, liet Eva Lefevre van Coca-Cola Belgium eerder al weten. “In ons land is er vandaag geen CO2-tekort, maar we volgen de situatie de komende dagen uiteraard goed op.”

"Ongeplande aanvoeronderbreking"

"Het huidige tekort aan onbewerkt gas heeft invloed op onze toevoer van vloeibaar CO2 en droog ijs. We hebben onze klanten op de hoogte gebracht van deze ongeplande aanvoeronderbreking en werken er ijverig aan een oplossing", zei gasleverancier Praxair.