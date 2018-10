Winkels aan de kust en in toeristische centra mogen voortaan elke zondag deuren openen SVM

04 oktober 2018

20u28

Bron: Belga 0 Consument Zondagswerk voor handelaars in kustgemeenten en toeristische centra wordt aantrekkelijker. De Kamer heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Ook oppositiepartijen cdH en sp.a stemden voor.

Zondagsarbeid is officieel verboden, maar er gelden op die regel tal van uitzonderingen. Voortaan zullen winkels in kustgemeenten en toeristische centra 52 zondagen per jaar de deuren mogen openen. Wel wordt werken op zondag voor elke individuele werknemer beperkt tot 39 zondagen per jaar, waardoor hij of zij gegarandeerd dertien vrije zondagen per jaar heeft.

De soepelere regels maken deel uit van de flexibiliteitsdeal, waarover de meerderheidspartijen en het cdH het voor de zomer eens raakten. Niet elk punt raakte echter voor het reces door het parlement.

Scholingsbeding

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de nieuwe vorm van scholingsbeding voor werkgevers die werknemers opleiden in een knelpuntberoep. Het scholingsbeding is een soort contract waarmee de werknemer zich ertoe verbindt een deel van de opleidingskosten terug te betalen als hij elders gaat werken.

Vandaag bestaat dat op maat van hogere bedienden omdat sprake is van een jaarloon vanaf 33.000 euro. In de nieuwe vorm voor knelpuntberoepen valt de loongrens weg. Het moet gaan om knelpuntberoepen die op de lijst van de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten staan. Hier kwamen de voor-stemmen uitsluitend vanop de meerderheidsbanken.

Daarnaast wordt het ook mogelijk meer dan 500 euro per maand onbelast bij te verdienen in sportclubs, al mag het plafond van 6.000 euro per jaar niet worden overschreden.

