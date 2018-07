Winkels aan de kust en in toeristische centra mogen straks elke zondag open Elien De Wulf

04 juli 2018

21u38

Bron: VTM NIEUWS 0 Consument Winkels aan de kust en in toeristische centra mogen binnenkort elke zondag open zijn. Dat hebben de meerderheidspartijen beslist in de Commissie Sociale Zaken.

“We willen de handelaars de kans geven om ook op elke zondag te kunnen verkopen en toeristen te kunnen lokken”, reageert Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Hij benadrukt ook dat de nieuwe regeling niet betekent dat de werknemers ook elke zondag zullen moeten werken. “Er zijn een aantal grendels ingeschreven in de wet die bepalen dat een werknemer maximum een aantal zondagen per jaar mag werken en daaraan wordt niets gewijzigd.”

Werken op zondag wordt voor elke individuele werknemer beperkt tot 39 zondagen per jaar, waardoor hij of zij gegarandeerd dertien vrije zondagen per jaar heeft. Voortaan zullen winkels in kustgemeenten en toeristische centra vanaf nu dus 52 zondagen per jaar de deuren kunnen openen.