Winkeliers sluiten eerste soldendag af met status quo tot lichte winst bvb

30 juni 2018

18u55

Bron: Belga 0 Consument De eerste dag van de koopjesperiode is zaterdag afgesloten met een voorzichtig positieve balans. De handelsfederatie Comeos spreekt van een stijging met 5 procent in vergelijking met de eerste dag van de zomersolden van vorig jaar. Mode Unie, de bij Unizo aangesloten federatie voor de zelfstandige modedetailhandel, heeft het dan weer over een status quo.

Mode Unie stelde vast dat de eerste soldendag deze voormiddag vlot op gang kwam. Maar vanaf de middag ging de verkoop erop achteruit, een evolutie die volgens de organisatie toe te schrijven is aan de hitte. Uiteindelijk kwamen de winkeliers uit op een omzetcijfer dat vergelijkbaar was met dat van een jaar geleden.

"De consument koopt de laatste jaren, ook tijdens de solden, heel gericht", zegt Chiel Sterckx van Mode Unie. "Vandaag werd er vooral jacht gemaakt op de typische zomerproducten door het zeer warme weer. Dit maakt dat het aantal verkochte stuks omhoog ging, maar qua omzet landden we op status quo."

Comeos zag de omzet van haar leden dan weer stijgen met gemiddeld vijf procent. Vooral in de steden en de baanwinkels was het erg druk. In de winkelcentra kwam de toeloop later op gang, zo klinkt het.