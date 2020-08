Winkelen blijft duurder, en het is onze eigen schuld: waar staan prijzen nog het hoogst tegenover voor corona?

Consument Onze winkelkar raakte in maart flink besmet met corona en is nog steeds op de sukkel. De prijzen in de grote supermarkten liggen nog altijd hoger dan voor de pandemie uitbrak, zo blijkt uit een steekproef van Test Aankoop. Vooral voor topmerken betalen we vandaag tot een tiende meer. En da's onze eigen schuld. "We willen snel en veilig winkelen, dus letten we niet meer op de prijs van wat we in de kar gooien." In welke supermarkten liggen de prijzen het hoogst? En voor welke merken betaal je het meest? Een overzicht.

Ook in de supermarkten is het kennelijk niet simpel om de curve weer naar beneden te brengen. Volgens Test Aankoop betalen we vandaag voor heel wat producten meer dan vóór corona. Een tijdlang was dat logisch: in een poging het hamsteren tegen te gaan, legde de overheid een verbod op promoties op. Maar ook sinds kortingen weer toegestaan zijn - begin april was dat - zijn volgens de consumentenorganisatie veel prijzen bij supermarkten zoals Colruyt, Albert Heijn, Carrefour Hyper en Aldi niet meer gedaald naar het oude niveau.

Onderzoek naar de dagprijs van 267 producten - vlees, groenten, fruit en vis niet inbegrepen - leert dat de genoteerde bedragen bij Colruyt gemiddeld 5% hoger liggen. Afhaaldienst Collect & Go is 4% duurder dan begin maart. Bij Carrefour Hyper en Albert Heijn loopt het verschil op tot zo'n 3 en 2%. Match, Delhaize en Intermarché blijven op hetzelfde prijsniveau als begin maart. "Maar dat zijn ketens die ook voor corona al flink wat duurder waren. De analyse zegt enkel iets over de prijsevolutie", zegt Simon November van Test Aankoop. "Colruyt is nog steeds de goedkoopste. Alleen vinden wij het vreemd dat de prijzen niet opnieuw dalen naar het niveau van voor corona."

Merken maken sprongen

Bij de huismerken schommelt het verschil tussen 3% (Albert Heijn) en 6% (Colruyt), maar bij de A-merken is dat groter. Daar zijn Colruyt (+11%) en Collect&Go (+9%) flink duurder dan begin maart, ook bij Carrefour Hyper (4%) en Cora (3%) is er een stijging. Met enkele voorbeelden illustreert Test Aankoop dat merkproducten soms flinke sprongen maakten en we er nu niet zelden dieper voor in de buidel moeten tasten dan bij de start van de lockdown. "Alles bij elkaar toch een vervelende evolutie, op een moment dat de koopkracht van niet weinig mensen door corona is aangetast. En we stellen ons de vraag waarom."

Niet wat je verwacht

Retailprofessor Gino Van Ossel (Vlerick) denkt het antwoord te hebben. "Wat is de klant bereid te betalen? Dat is de vraag waarmee winkeliers zich bezighouden, in plaats van de link tussen de kost van een product en de verkoopprijs. Sinds de lockdown hebben we gezien dat de consumenten zich minder bekommeren om promoties en de winkelprijzen. Da's een paradox, want je zou het omgekeerde verwachten wanneer het economisch minder goed gaat. Maar door dat virus zien we vooral dat klanten zich niet te ver willen verplaatsen - buurtwinkels scoren goed - en content zijn als ze snel en veilig hun kar kunnen vullen. Het gemak primeert vandaag, en dan letten we minder op de prijs."

Dat de horeca nog niet op volle toeren draait, speelt ook mee, denkt de professor, net als het feit dat er misschien minder mensen met vakantie zijn. "De supermarkten weten dat ze genoeg volk zullen zien en dat hun producten wel verkopen. Waarom zouden ze dan hun prijzen verlagen? Ahold-Delhaize dacht enkele maanden geleden dat de winst wat zou teruglopen, maar ze hebben onlangs laten weten dat ze hun verwachtingen naar boven bijstellen. Colruyt houdt vast aan de laagste prijs, maar als de andere ketens niet te veel stunten in hun prijzen, dan doen zij dat ook niet."

Subtiel

Het is dus eigenlijk onze eigen schuld? "Toch wel", zegt Van Ossel. "Als wij massaal zouden vinden dat de A-merken te duur zijn en overschakelen naar de huismerken of de witte producten, dan veranderen die prijzen van de merkproducten wel. In Nederland of Duitsland - waar ze veel prijsbewuster zijn - zouden klanten merken en supermarkten wel afstraffen. Al gebeurt zo'n prijsstijging vaak subtiel, hoor. Waar je vroeger al eens een promo had voor zes flessen Coca-Cola en een tweede pak aan halve prijs, dan zal dat tweede pak vandaag met 40% korting zijn. Ook zijn er nog merken die kampen met weinig voorraad, bijvoorbeeld vloeibare handzeep. Dat zijn producten die zeer gewild zijn: je zou wel zot zijn om er korting op te geven. Ook het onlineverhaal van supermarkten - zeker bij Collect&Go - zit sterk in de lift, maar het is voor hen nog lastig om daar echt op te verdienen. Dus nemen ze graag wat marges in de winkels."

De klantenkaart

Bij Colruyt lezen ze de analyse bij voorkeur als een bevestiging dat hun prijzen begin maart al laag waren en dat zij de prijsbreker blijven. "De korf van Test Aankoop is met minder dan 300 producten beperkt. Wij vergelijken dagelijks duizenden producten en enkele stevige promoties kunnen resultaten sterk beïnvloeden", zegt Silja Decock. Bij Carrefour merken ze op dat de analyse geen rekening houdt met voordelen van klantenkaarten en dat er wel degelijk heel wat kortingen zijn de jongste tijd. "Eind mei hebben we 1.000 producten in prijs verlaagd en midden juli hebben wij nog een golf van 'gezonde prijzen' gelanceerd."

