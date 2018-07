Wil je wat meer beginnen sparen? Dit zijn je beste opties Johan Van Geyte

09 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie droomt er niet van een stevig appeltje voor de dorst tegen pensioenleeftijd? Het goede nieuws is dat de fiscus je helpt met langetermijnsparen. Meestal wordt dat wel pas interessant als je woonlening al quasi afbetaald is.

Het langetermijnsparen doet u via een tak21-spaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Ze garandeert u een vaste basisrente. Bovenop die vergoeding krijgt u nog een extra winstdeelneming als de herbelegging van uw storingen en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Dat laatste wordt elk jaar opnieuw bekeken. In slechte jaren is er geen winstdeelneming.

Welke formule scoort het hoogst?

In het overzicht dat spaargids.be over het langetermijnsparen in ons land maakt, ziet u dat Vita Pensioen van Federale Verzekering vorig jaar een globaal rendement haalde van 2,30%. Bij BNP Paribas Fortis, bpost bank en AG Insurance kwamen de formules uit op 2,15%.

Maximaal 2.310 euro

Onbeperkt langetermijnsparen kan niet. Hoeveel u opzij mag leggen, hangt in de eerste plaats af van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Het maximum bedraagt 172,80 euro + 6% van het beroepsinkomen. Wie bijvoorbeeld een netto belastbaar inkomen heeft van 30.000 euro, kan dus 1.972,80 euro storten.

Een tweede aspect waar u rekening mee moet houden is de algemene bovengrens. Voor 2018 ligt die op 2.310 euro. U moet dan wel minstens een belastbaar inkomen van 35.620 hebben.

Dank u, fiscus

Uw stortingen leveren u een belastingvermindering op van 30% van de gestorte sommen. Mag u 2.310 storten? Dan realiseert u een belastingbesparing van 693 euro.

Maar pas op: het fiscale voordeel van langetermijnsparen is ook niet voor iedereen, want het maakt deel uit van een korf, waarin ook al de kapitaalaflossingen van een hypothecair woonkrediet en de premies van de schuldsaldoverzekering zitten. Met andere woorden: als uw korf al grotendeels gevuld is met uw woonlening, dan zal u weinig extra fiscaal voordeel hebben aan langetermijnsparen.

Opvragen van uw kapitaal

Uw gespaard kapitaal mag u opvragen op pensioenleeftijd. Vandaag is dat uw 65ste verjaardag. Uw contract moet dan wel minstens tien jaar hebben gelopen. Bent u pas na uw 55ste verjaardag gestart met langetermijnsparen, dan zal u het kapitaal pas op de tiende verjaardag van de start van het spaarplan en dus na uw 65ste verjaardag kunnen opvragen.

Het is trouwens zeker niet verplicht om het tegoed dan al meteen op te vragen. U kunt na de leeftijd van 65 jaar of na de tiende verjaardag van het spaarplan ook gewoon verder storten. Zolang u beroepsinkomsten heeft, geniet u blijvend van de belastingvermindering.

Lees ook: Waarom tak-verzekeringen een waardevol beleggingsalternatief zijn

En de eindbelasting?

Eenmaal u minstens één belastingvermindering kreeg voor het langetermijnsparen, wordt het opgebouwde kapitaal belast. Dat gebeurt op de 60ste verjaardag van de spaarder (voor wie voor zijn 55ste al startte met sparen) of op de tiende verjaardag van het spaarplan (voor wie pas later instapte). De belastingvoet bedraagt 10% op het kapitaal, plus verdiende gewaarborgde rente. Eventuele winstdeelnemingen zijn vrij van belasting. Fiscaal gezien bent u dus beter af met een lagere gewaarborgde rente en hogere winstdeelnemingen.

Op de stortingen die u na de afhouding van de belastingen doet, blijft u genieten van belastingverminderingen. Dat maakt de stortingen in de laatste jaren van het contract bijzonder aantrekkelijk.

Theoretisch kunt u het langetermijnsparen ook vervroegd opvragen, maar dat wordt fiscaal stevig afgestraft. In plaats van een belasting van 10% op uw 60ste, moet u dan meteen 33% betalen.

