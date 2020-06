Wil je vooral Belgisch kopen? Zo vind je online gemakkelijk je weg naar lokale handelaars

Tijdens de lockdown gingen heel wat consumenten uit solidariteit bewuster op zoek naar Belgische producten en handelaars om online te steunen. Toch waren koopplatformen bol.com, Amazon en Zalando respectievelijk de drie meest succesvolle webshops van de voorbije weken, blijkt uit cijfers van ING. Is het hoog tijd voor een Belgische tegenhanger? De volgende online marktplaatsen geven alvast het goede voorbeeld voor wie ook in de nabije toekomst online op zoek gaat naar bijvoorbeeld een nieuwe outfit, meubels of voedingsmiddelen.

Laat ons eerlijk zijn: het is verleidelijk om spontaan naar bol.com te surfen om een boek, koptelefoon of speelgoed te bestellen. “Een normale reflex”, vindt Julie Verstraeten, onderzoekster binnen het vakgebied Marketing, Innovatie en Organisatie binnen het vakgebied consumentengedrag aan de UGent. “De bol.coms van deze wereld hebben een enorm marketingbudget, waardoor zij erin slagen om altijd top of mind te zijn. Rond de kerstdagen worden we om de oren geslagen met reclame van bol.com. Moederdag? Advertenties van bol.com. Sinterklaas? Daar is bol.com. Kleinere handelaars kunnen zich zoiets niet permitteren.”

Bol.com is een Nederlandse webshop, Amazon een Amerikaanse en Zalando een Duitse. Het zijn dus vooral de buitenlandse economieën die profiteren van de online verkoop

Tel daarbij het enorme aanbod, concurrentiële prijzen, snelle levertermijnen en de flexibele retourpolicy van de e-commercegiganten, en je zou je haast beginnen afvragen of het wel nodig is om het elders te zoeken. Toch is het antwoord vanuit het standpunt van onze eigen lokale economie volmondig ja. Bol.com is namelijk een Nederlandse webshop, Amazon een Amerikaanse en Zalando een Duitse. Het zijn dus vooral de buitenlandse economieën die profiteren van de online verkoop. Terwijl onze Belgische bedrijven en lokale zelfstandigen in de kou blijven staan wanneer je op die sites bestelt.

Ruimer aanbod, lagere prijs

“Dankzij corona is er een soort solidariteitsgolf ontstaan”, merkt Julie. “Burgers zagen dat de plaatselijke handelaars in de problemen dreigden te komen en besloten massaal om hun steentje bij te dragen. Een goede zaak. Maar zal dat ook blijven duren na de coronacrisis? Dat is nog maar de vraag. Uit studies blijkt immers dat mensen online vooral zoeken naar de beste koop en het ruimste aanbod. Een kleine zelfstandige alleen kan dat moeilijk garanderen. Daarvoor heb je meer budget en mankracht nodig. En zelfs als een lokale speler de goedkoopste prijs biedt, dan is het nog steeds niet evident om je weg er naartoe te vinden als je als consument niet weet waar je moet beginnen zoeken.”

Zowel consumenten als handelaars zouden profiteren van een soort Belgische bol.com Julie Verstraeten (UGent)

Het is dus niet verwonderlijk dat er steeds meer Belgische online marktplaatsen opduiken. “Plaatselijke handelaars die de krachten bundelen, zeg maar. Het fenomeen is vrij nieuw, maar heeft zowel voor de consumenten als voor de plaatselijke handelaars voordelen.” Dankzij zo’n centraal platform vind je als koper namelijk veel gemakkelijker je weg naar het online aanbod van kleine lokale spelers. Je hebt dus een ruimere keuze en je stuit bovendien gemakkelijker op goede deals. Soms kan je ook besparen op verzendkosten of een ophaallocatie vinden dicht in je buurt. En dat terwijl je voor de volle honderd procent de kleine ondernemer, winkelier of landbouwer steunt.

Eén overkoepelend Belgisch online winkelplatform bestaat helaas nog niet. “Dat zou geen slechte zaak zijn”, vindt de onderzoekster. “Zowel consumenten als handelaars zouden profiteren van een soort Belgische bol.com. Al hangt het succes ervan ook af van de bereidheid van de kopers om over te schakelen van bekende, buitenlandse websites naar een Belgische tegenhanger.”

BELGISCHE MARKTPLATFORMEN

Ben jij overtuigd om Belgisch te kopen? Dan kan je alvast je slag slaan via de volgende kleinere marktplatformen.

Belgunique

Wil je een unieke outfit, een opvallend accessoire, nieuwe meubels, decoratie of gewoon een tof geschenk op de kop tikken? Op Belgunique ontdek je een geweldige selectie hebbedingen, (hand)made in Belgium. Leuk is dat je bij elk item ook het verhaal van de maker kan lezen, die je order rechtstreeks vanuit zijn of haar atelier verstuurt.

LokaalOnline

Dankzij LokaalOnline trek je voortaan virtueel naar je plaatselijke winkelstraat. Het platform zag het levenslicht vlak na de start van de lockdown. Om te beginnen selecteer je de gemeente het dichtst in je buurt. Vervolgens krijg je een overzicht met deelnemende handelaars en kan je door hun aanbod scrollen. Je bestelling wordt binnen een à twee dagen aan huis geleverd of ga je zelf afhalen.

Shopa

Vele kleintjes maken één grote, redeneert ook online marktplaats Shopa. In de herkenbare balk bovenaan de website typ je wat je nodig hebt. Als resultaat verschijnen dankzij geolocatie de dichtstbijzijnde lokale handelaars bij wie je het product online kan bestellen. Vind je niet meteen jouw ding, breid je de zoekregio uit.

Boeren en buren

Corona heeft het niet alleen winkeluitbaters moeilijk gemaakt. Ook landbouwers kregen het zwaar te verduren door het marktverbod. Bestelplatform Boeren en buren laat je toe om voedingsproducenten in je buurt een hart onder de riem te steken door je groenten, fruit, brood, vlees, zuivel en andere lekkernijen rechtstreeks bij hen aan te kopen. Levering gebeurt op een vast moment één of meerdere keren per week in een lokale Buurderij, waar je jouw boodschappen kan afhalen. In sommige regio’s is ook thuislevering mogelijk.

Lokaalmarkt

De Lokaalmarkt in Brugge, Deerlijk, Deinze, Gent, Heule en Roeselare brengt normaal wekelijks verse producten van lokale helden samen in de vorm van een oergezellige overdekte boerenmarkt. Niet evident in tijden van corona. Dankzij het handige bestelplatform kan je jouw bestelling nu gewoon digitaal doorgeven. Betalen en afhalen doe je op de vaste marktdag, volgens de uren op de website.

Nog meer lokaal winkelen?

Koop lokaal en steun

Nog lang niet alle handelaars en horecazaken maken deel uit van een online marktplatform. Om kopers toch een beter overzicht te bieden van de online winkelmogelijkheden in hun buurt stampten incubator Cronos Group en IT-specialist Xplore Group de website kooplokaalensteun.be uit de grond. Via de handige zoekfunctie vind je in enkele clicks de webshops van de vele aangesloten zelfstandigen in je regio.

We are local

Ook het initiatief We are local wil online shoppers zo gericht mogelijk naar winkels uit ons eigen Belgenlandje sturen. Via de portaalsite kan je geen bestellingen plaatsen, maar vind je wel vliegensvlug een lokale webshop om je koophonger te stillen.

Webshop in je buurt

Zoekplatform webshop-in-je-buurt.be helpt je eveneens om per categorie zoals sport, fashion, beauty, kunst, gezondheid of vrije tijd een lokale online handelaar te vinden. Overzichtelijk en inspirerend.

