Wijn wordt goedkoper in 2019 Nena Langloh

06 februari 2019

13u56

Bron: Bloomberg 2 Consument Goed nieuws voor de wijnliefhebbers: de prijzen van de goedkopere wijnen zullen dit jaar waarschijnlijk dalen. De prijs van kwaliteitswijnen zal echter niet veel veranderen. Dat blijkt uit een onderzoek door Rabobank International. Vorig jaar werden er ongewoon veel druiven geoogst in Europa, waardoor meer wijn in bulk aangekocht wordt.

Vooral Spaanse en Italiaanse wijnen zullen dit jaar goedkoper worden. De opbrengst van de druivenoogst in deze landen was in 2018 namelijk uitzonderlijk hoog. Daardoor is het aanbod aan wijn groter. Ook voor Argentijnse wijnen tel je dit jaar een stuk minder neer, maar dat ligt deels ook aan een daling van hun muntwaarde.

Een prijsdaling voor wijn in bulk is nu al merkbaar. De prijs van een gewone Spaanse of Italiaanse wijn lag in december 2018 gemiddeld 25 procent lager dan het jaar voordien. De prijs van Argentijnse wijnen daalde gemiddeld 55 procent.

Online wijnhandel

Voor kwaliteitswijnen zal er volgens Rabobank International echter niet veel veranderen. Meer en meer liefhebbers kopen hun wijn namelijk via webshops aan, waar exclusieve wijnsoorten gemakkelijker te vinden zijn dan in de doorsnee wijnhandel.

Belgen kopen hun wijn twee keer zo vaak online aan als andere West-Europeanen (8 procent tegenover 4 procent). België is daardoor ook, naast Groot-Brittannië, het land in West-Europa dat zijn wijn het vaakst via een webshop koopt.

HLN+ bundelde adviezen van Belgische top sommerliers in een complete wijngids. Ontdek de gids hier.

Lees ook:

Wijnexpert Frank Van der Auwera selecteerde 10 topwijnen onder 10 euro

‘Bij te hoge temperaturen gaan de aroma’s verloren’ en andere wijnregels die iedereen moet kennen

3 gouden tips om wijn te schenken volgens sommelier Sepideh Sedaghatnia