Wijn lokaal kopen? Onze sommelier selecteert haar favorieten uit Belgische speciaalzaken

Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia geeft op regelmatige basis wijnadvies . Vandaag focust ze zich op de allerbeste rode, witte, rosé wijnen én bubbels uit de speciaalzaken. Lokaal natuurlijk, want ook de plaatselijke wijnhandelaren kunnen in tijden van corona onze steun gebruiken: #kooplokaal

ROOD

1. Schlör Schwarzriesling

Baden • Duitsland • 2017

Druif: schwarzriesling (pinot meunier) - 13%

12,75 euro, Langbeen Duitse Topwijn,

(www.langbeen.biz - bestelling aan huis mogelijk)

“Zelfs bij vis”

“In Baden liggen de warmste terrassen van Duitsland waardoor ze er ook deze pinot meunier kunnen cultiveren. Als druif vooral bekend om haar fruitkarakter zorgt deze schwarzriesling voor lente in het glas: met een neus van klein rood fruit als besjes en framboosjes. Dezelfde fruitsmaken in de mond, met een laag gehalte aan tannines. Fruitgedreven, lichtvoetige wijn, zelfs geschikt bij vis.”

Serveren bij: aperitief, gevogelte, vis

2. Hush Heath Manor

Kent • Groot-Brittannië • 2016

Druif: pinot noir • 12%

27,95 euro - Convento, Leuven

(www.convento.be - ook webshop)

“Rood uit Engeland!”

“Dankzij het microklimaat in én de kalkrijke grond van Kent kan in Engeland tegenwoordig rode wijn geproduceerd worden. Wijn met bourgondische allures: mooi parfum van klein rood fruit, lichte kruidigheid en cedertoets, met ook wat vuursteen en aardse champignons. De start in de mond is sappig, met weer volop rode fruittoetsen en uitgebalanceerde tannines. Ook de lange afdronk maakt dit de wat hogere prijs waard.”

Serveren bij: gebakken zeeduivel, gevogelte als patrijs, parelhoen en hoevekip

(Tekst gaat verder onder de foto)

3. Marion Valpolicella Superiore

Verona • Italië • 2015

Druif: corvina veronese, rondinella, molinara • 14,5%

31,96 euro - Swaffou, Vorselaar

(www.swaffou.com)

“Perfect evenwicht”

“Een toegankelijke versie van een Veneto-wijn, met in de neus vooral florale aroma’s van viooltjes, samen met kersen. De mond zet zacht aan, waarbij meteen het fruit komt bovendrijven. In de lange afdronk duiken dan ook nog eens kruidige accenten van drop, kaneel en zoethout op. Door het perfecte evenwicht proef je het nochtans hoge alcoholgehalte amper.”

Serveren bij: pasta, pizza

4. Algueira Ribeira Sacra

Galicia • Spanje • 2016

Druif: mencía • 13%

14,22 euro - La Buena Vida, Mol

(www.labuenavida.be - ook webshop)

“Perfect bij de eerste BBQ”

“Ribeira Sacra is een wat onterecht vergeten appellatie. Nochtans worden daar tegenwoordig verrassend moderne Spaanse wijnen met voldoende fraîcheur gemaakt. Zoals deze: een neus met massa’s kersen, maar ook toetsen van rode pruimen en — licht — wat tijm en rozemarijn. De mond is medium van karakter: de tannines zijn aanwezig, maar ondersteund door voldoende zuren. Ook een mooie mix weer van kruiden en kersen. De perfecte rode bij de eerste lentebarbecue.”

Serveren bij: gegrild rood vlees, ossobuco

5. Bois-Rouge Agnès & René Mosse

Loire • Frankrijk • 2015

Druif: cabernet franc, cabernet sauvignon • 12,5%

15,15 euro - Cuvee Wijnen, Brugge

(www.cuvee.be - via mail of bellen)

“Levendige fruitbom”

“Zoals de naam laat vermoeden zit de neus alvast boordevol bosfruit, met aroma’s van bramen en zwarte kersen. Eén al fruit en fraîcheur, ook in de mond. Deze wijn heeft niet de minste houtrijping gekregen, dit is een levendige fruitbom, waardoor je hem nooit naast sterke gerechten mag uitschenken. Dit is gewoon een heerlijke doordrinker.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

WIT

1. Feast Seméli

Peloponnesos • Griekenland • 2018

Druif: moschofilero, roditis • 12%

7,30 euro - Van Eccelpoel Wijnen, Herentals

(www.vaneccelpoel.be - ook webshop)

“Lychees”

“Zoals de naam doet vermoeden, is de moschofilero verwant aan de muskaatdruif, wat hier zorgt voor een geparfumeerde neus met aroma’s van lychee, witte bloemetjes en zelfs wat citrus. De start in de mond is zacht en fruitig, waarbij opnieuw de lychees opduiken, maar door de droge vinificatie neemt nadien toch het droge smaakaccent over — ook in de afdronk.”

Serveren bij: schaal- en schelpdieren, kreeft

2. Flor de Vetus

Rueda • Spanje • 2018

Druif: verdejo • 12,5%

9,99 euro - La Buena Vida, Mol

(www.labuenavida.be - ook webshop)

“Heel toegankelijk”

“Alleen al het etiket straalt volop lente uit, net als de gebruikte verdejo-druif, een typische druif uit de Rueda met vooral aroma’s van witsteenfruit als abrikoos, samen met appels en peren. De start in de mond is zacht en fruitig, met opnieuw dezelfde aroma’s, al duikt in de keel toch ook wat kamille op, samen met nog wat andere witte bloemetjes. De zuren zijn medium aanwezig, en samen met een ronde afdronk is dit een heel toegankelijke wijn, die in Spanje ook vaak als aperitief wordt gedronken.”

Serveren bij: aperitief, witte visbereidingen, ceviche

(Tekst gaat verder onder de foto)

3. Soalheiro Terramatter

Melgaço • Portugal • 2018

Druif: alvarinho • 11,5%

20,81 euro - The Portugal Collection, Heusden-Zolder/Roeselare

(www.theportugalcollection.be - ook webshop)

“Zeebries in wijnvorm”

“De faam van de Portugese wijnproducent Soalheiro wordt steeds groter, met dank aan zijn perfecte lentewijnen. Hier in een ongefilterde versie van de alvarinho, wat voor nóg meer mineraliteit en ziltigheid in de mond zorgt. Samen met de neus van groene appels, kweepeer, witte bloemen en limoen én een evenwichtige, mooi droge, ziltige mond is dit een zeebries in wijnvorm.”

Serveren bij: oesters

4. Dautel

Württemberg • Duitsland • 2018

Druif: weissburgunder • 12,5%

9,50 euro

(www.vicampo.be - ook webshop)

“Gastronomisch niveau”

“De weissburgunder is de Duitse variant van de pinot blanc en zorgt dankzij de leisteenrijke ondergrond van de Duitse Württemberg-regio hier voor een zacht aromaboeket met appel en peer, wat witsteenfruit en een lichte rokerigheid. Ook in de mond keren dezelfde smaaktoesten en dat umami-gehalte terug. Samen met een lange afdronk is dit een lentewijn van gastronomisch niveau.”

Serveren bij: wokgerechten, gevogelte

5. Seasalter Groote Post

Darling • Zuid-Afrika • 2020

Druif: sauvignon blanc, sémillon • 13,5%

13,66 euro - Het Wijnhuis, Antwerpen/Sint-Niklaas/Gent/Hoogstraten

(www.hetwijnhuis.be - ook webshop)

“Zestiness”

“De hier gebruikte sauvignon blanc heeft wat houtrijping achter de rug — een beetje à la bordeaux — en zorgt hier samen met de sémillon vooral voor een citrus-getypeerd parfum van witte pompelmoes, limoen, samen met nog wat aroma’s van appel en mineralige kalk. Eenzelfde frisse start met heel wat zestiness in de mond, maar nadien komt de structuur in de vorm van lichtgeroosterde amandeltjes, samen met een vrij lange afdronk.”

Serveren bij: gebakken zeebaars, parelhoen

(Tekst gaat verder onder de foto)

ROSÉ

1. Via Terra ‘Rosat’ Edetària

Terra Alta • Spanje • 2018

Druif: garnatxa peluda • 13%

10,10 euro - Ad Bibendum, Gent-Antwerpen-Sint-Truiden

(www.adbibendum.net - ook webshop)

“Goede balans”

“Achter een mooie, lichte zalmroze kleur schuilen aroma’s van framboosjes en ander klein rood fruit, samen met rijpe perzik en citruszestes. De mond wordt dan weer gedomineerd door vuursteen én citruszestes na een fruitige start. De medium aciditeit zorgt voor een goede balans én een sappige lange afdronk. Nadat deze roséwijn enkele jaren uitsluitend voor een Spaanse sterrenrestaurant werd geproduceerd, kunnen intussen ook particulieren ervan genieten.”

Serveren bij: aperitief, gebakken of gegrilde vis, kreeft

2. Aix

Côtes de Provence • Frankrijk • 2018

Druif: grenache, cinsault, syrah • 13%

31,99 euro (150 cl) - Despert, Sint-Job-in-’t-Goor

(www.despert.be - ook webshop)

“Jetset-allures”

“Een rosé met jetset-allures. Tot op de terrasjes van Monaco kan je deze wijn tegen het lijf lopen, in flessen tot zelfs 6 liter. Wat prijziger, maar deze klassieker uit de Provence stelt eigenlijk nooit teleur. Het aromaboeket kenmerkt zich door een floraal karakter: alsof de lavendel van de velden in de Provence tot in je glas komt waaien, samen met de geurtoetsen van aardbei en rode pruimen. In de mond schuilt een geslaagde harmonie tussen fruit en frisse zuren. Dorstlessend én met een lange, elegante afdronk.”

Serveren bij: aperitiefwijn, lichte slaatjes

(Tekst gaat verder onder de foto)

3. Rosé Vulcânico

Açores/Azoren • Portugal • 2018

Druif: touriga nacional, aragonez, agronómica • 11,5%

13,95 euro - De Heerlyckheid, Berchem

(www.heerlyckheid.be - Thuislevering mogelijk - vanaf € 125 in Antwerpen, vanaf € 250 buiten Antwerpen)

“Ziltigheid”

“Natuurlijk kan het niet anders met zo’n naam: deze wijn heeft op de Portugese Azoren vulkanische, rotsachtige ondergrond gehad. Wat voor een ‘assige’ neus heeft gezorgd met aroma’s van rokerigheid, maar door de nabije zeelucht ook wat ziltigheid, samen met wat klein rood fruit. Een voor een rosé ongewone, maar heerlijke neus, net als in de mond ook dat unieke samenspel van fruitsmaken en zouttoetsen voor een aangename neus heeft geleid. Deze rosé kan niet anders dan bij schaal- en schelpdieren geserveerd worden.”

Serveren bij: oesters

4. Newton Johnson Felicité Rosé

Hemel en Aarde • Zuid-Afrika • 2018

Druif: shiraz, sauvignon-blanc • 12%

8,50 euro - Kaapse Wijnen, Roeselare

(www.vinotheek.be - ook webshop)

“Topsmaak”

“Ongeëvenaard in prijs-kwaliteitverhouding. Vanuit de Zuid-Afrikaanse wijnregio met één van de mooiste namen ter wereld én bovendien een granietrijke grond schittert deze roséwijn zoals in neus als mond. Eerst een geurenboeket van rozen en mineralen, nadien een topsmaak: toetsen van rozen, frambozen maar ook tijm en rozemarijn. Met ook een strakke structuur en voldoende fraîcheur.”

5. Opale

Côteaux d’Aix en Provence • Frankrijk • 2019

Druif: grenache, syrah, cabernet sauvignon • 12,5%

12,50 euro - Het Wijnhuis, Antwerpen

(www.hetwijnhuis.be - ook webshop)

“Kruidig”

“Een topneus met achter de bleekroze kleur een mooie mix van fruitige aroma’s enerzijds — en dan vooral meloen, perzik en ander tropisch fruit, tegenover een kruidig garrigue-boeketje en dan vooral tijm en rozemarijn. In de mond parelt een minerale ondertoon, gecombineerd met smaaktoetsen van aardbei en framboos, maar het grootste pluspunt is het toch wel kruidige karakter én de lange afdronk. Flirt met gastronomisch niveau.”

Serveren bij: gebakken vis

(Tekst gaat verder onder de foto)

BUBBELS

1. Neromaestri Quarticello Lambrusco

Emilia Romagna • Italië • 2017

Druif: lambrusco maestri, lambrusco grasparossa • 12%

12,77 euro - La Nebbia, Ukkel

(app.lanebbia.be - geen webshop)

“Mooi verweven”

“Lambrusco wordt onterecht vaak geassocieerd met minderwaardige wijnen, maar het tegendeel is waar. Met deze Neromaestri als schoolvoorbeeld: de neus walmt van de kersen, tot het aroma van kersenpitkussen, samen met donker fruit en marsepein. De mond valt op door een mooie moussevorming, maar tegelijk voldoende tannines — die twee zijn echt mooi verweven — en zorgen voor een wat verrassender smaak, waardoor deze lambrusco zelfs bij lichte vleesbereidingen past.”

Serveren bij: charcuteriebord, pasta

2. Tikves Ergun

Tikves • Macedonië • 2012

Druif: chardonnay, pinot noir • 11,5%

24,97 euro - Vinoscoop, Mariakerke

(www.vinoscoop.be - ook webshop)

“Bijna gastronomisch”

“Gemaakt volgens de zoals ook bij champagne traditionele methode en stilaan gastronomische toppen scherend, maar toch nog altijd betaalbaar. De neus heeft vooral appel, citrus en toch wel wat vers brood. Zeer mondvullend, mooie moussevorming gestructureerd en met een voldoende lange afdronk.”

Serveren bij: schaal- en schelpdieren

(Tekst gaat verder onder de foto)

3. Simonsig Kaapse Vonkel

Stellenbosch • Zuid-Afrika • 2017

Druif: chardonnay, pinot noir, pinot meunier - 12,5%

17,10 euro - Het Wijnhuis, meerdere winkels in Vlaanderen

(www.hetwijnhuis.be - ook webshop)

“Grotere bubbels”

“Simonsig is het allereerste huis op Zuid-Afrikaanse bodem dat schijmwijnen volgens de champagne-methode begon te maken en doopte dat ‘Cap Classique’. Niet echt goedkoop, maar zeker de moeite. Met als aroma’s een boeket dat op champagne lijkt: appeltjes, citroen(zestes) en brood. De bubbeltjes zijn wel wat groter dan die van champagne, maar zorgen voor een mooie schuimvorming, samen met voldoende fraîcheur én smaaktoetsen van appel en wat gist.”

Serveren bij: aperitief, gemarineerde visbereidingen

4. Billecart-Salmon Brut Rosé Champagne

Epernay • Frankrijk • geen jaartal

Druif: chardonnay, pinot noir, pinot meunier • 12%

71,17 euro - Heritage 50, Antwerpen

(www.heritage50.be - ook webshop)

“Mijn favoriet”

“Een klassieke schoonheid én één van mijn persoonlijke favorieten. Wel prijziger, maar het ideale gezelschap bij het eerste lenteterras. Met in de lichtflorale neus, toch ook wat aroma’s van klein rood fruit en ‘zestiness’ van rode pompelmoes. De mond kenmerkt zich door een heel mooi moussevorming, smaaktoetsen van limoen en appeltjes in perfecte structuur en lange afdronk.”

Serveren bij: licht gevogelte

5. Vignoble du Chant d’Eole

Quévy • België • geen jaartal

Druif: chardonnay, pinot blanc -12,5%

22,10 euro - Belgian Wines, Antwerpen

(www.belgianwines.com - ook webshop)

“Beste Belg”

“Terecht bekroond tot beste Belgische schuimwijn. Met de kalkrijke ondergrond van Henegouwenzorgt dit voor een frisse neus boordevol citrus en appeltjes, samen met ook wat aroma’s van rijzend brood. Het vervolg in de mond is al even verfrissend en elegant, met een mooi samenspel van appeltjes, citruszestes, limoentjes en een hogere aciditeit. Perfect lange afdronk ook. Belgische topkwaliteit!”

Serveren bij: schaal- en schelpdieren

(Tekst gaat verder onder de foto)

Ontdek alle tips en adviezen van experts over wijn in ons wijndossier.

