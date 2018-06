Wie voor een variabele rente op zijn woonlening koos, hoeft nog niet meteen hogere rentes te vrezen Johan Van Geyte

12 juni 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument In het eerste trimester van 2018 kozen acht op de tien mensen die een nieuwe woonlening afsloten voor een vaste rente. Zo zijn ze al minstens voor de eerste tien jaar zeker over de hoogte van hun afbetalingen. De anderen opteerden voor een variabele rente en zitten dus met een stuk onzekerheid, al wil dat nog niet zeggen dat ze enorme risico's lopen.

Verschil tussen vast en variabel

Wie voor een vaste rentevoet kiest, krijgt zekerheid voor de hele looptijd van zijn krediet. Hij kent meteen het bedrag dat hij maandelijks afbetaalt. En dat gedurende tien, vijftien of twintig jaar.

Wie voor een variabele rentevoet kiest, heeft die zekerheid niet. Afhankelijk van de gekozen formule kan die om de zoveel jaar worden aangepast. Vaak is dat bijvoorbeeld om het jaar of om de drie of vijf jaar.

Beperkingen bij het aanpassen

De banken zijn wel niet vrij in de manier waarop ze de rente aanpassen. Sowieso mag de interestvoet van een lopende lening nooit meer dan één keer per jaar aangepast worden. Bovendien zijn de aanpassingen gekoppeld aan de evolutie van een referte-index, die de schommelingen van het algemene rentepeil volgt. Is de index op de aanpassingsdag gestegen, dan zal ook de rente van uw woonlening dezelfde toename ondergaan. Is de index gedaald, dan zakt ook het tarief van uw woonlening.

TIP: Volg de evolutie van de referte-indexen op spaargids.be

Er zijn nog andere remmen geïntegreerd in het systeem. Zo mag de rentevoet tijdens het tweede jaar van de afbetaling niet meer dan 1 procent hoger liggen dan tijdens het eerste jaar. Tijdens het derde jaar van de afbetaling mag hij hoogstens 2 procent hoger liggen dan bij het begin van de lening. En hoe de rentevoeten ook evolueren: uw rentevoet van bij de start kan hoogstens verdubbelen. Wie leent tegen 2 procent, zal bijgevolg nooit meer dan 4 procent rente moeten ophoesten, zelfs al stijgt de rente op de financiële markt tot 7 procent.

Daarnaast kan u als kredietnemer eventuele rentestijgingen ook contractueel beperken, door bijvoorbeeld te kiezen voor een zogenaamde 'rentevoet met een cap'. Zet u de cap op 3 procent, dan mag de rentevoet van uw krediet nooit meer dan 3 procent klimmen.

Voordeel van variabele rente

Wie kiest voor een variabele rentevoet, start meteen met een voordeel. De beginrentevoet voor een lening met aanpasbare rente ligt namelijk lager dan die voor een krediet met vaste rente. Dat verschil steekt u als consument meteen cash op zak. Het biedt u ook een buffer voor potentiële tegenvallers later.

Twijfelt u tussen een vaste of een variabele rente? Op spaargids.be kan u met enkele eenvoudige klikken zien wat uw krediet met vaste rente u over de hele looptijd zal kosten én waarheen een lening met variabele rente u in het beste en het slechtste scenario zou leiden.

Ter voorbeeld

Een lening van 150.000 euro met vaste rente van 2% op 20 jaar geeft gedurende 240 maanden een maandelijkse afbetaling van 757,54 euro. Na afloop zal u in totaal 31.809,53 euro aan intresten hebben betaald.

Kiest u voor een lening met een rente die om de vijf jaar kan worden aangepast, dan betaalt u de eerste vijf jaar bijvoorbeeld 1,75% rente, waardoor u de eerste zestig maanden telkens 740,22 euro betaalt. Mocht alles tegenzitten, dan moet u tijdens de laatste vijftien jaar elke maand 836,46 euro aflossen. In het slechtste geval betaalt u dan 44.975,37 euro aan rente. In het beste scenario heeft u met een variabele rente maar 27.653,21 euro aan intrestkosten.

Om in het achterhoofd te houden

Besef dat de eerste jaren van een hypotheeklening doorgaans de zwaarste zijn. De inflatie zorgt ervoor dat toekomstige terugbetalingen relatief minder doorwegen.

Lees ook:

Nationale Bank: “Banken te laks bij toestaan woonleningen”

Weigering schuldsaldoverzekering meestal terecht

Hoe verdient u nog geld met uw hypotheek

Bron: spaargids.be