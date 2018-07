Wie spaart, wordt armer Johan Van Geyte

19 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument De laatste jaren brengt het geld dat je spaart niet meer veel op en dat zal ook de komende maanden zo blijven. Hoe komt dat? Omdat de rente die we ontvangen lang niet zo groot is als het verlies aan koopkracht van ons geld.

Met duizend euro kunnen we vandaag minder doen dan vijf jaar geleden. Dat komt omdat de goederen en diensten die we kopen duurder zijn geworden. Anders gezegd: de koopkracht van ons geld is verminderd. In vaktaal noemen we dit geldontwaarding of inflatie.

Die permanente waardevermindering van ons geld heeft ook gevolgen voor ons spaargeld. Veronderstel dat we vandaag 1.000 euro op een spaarrekening hebben staan. Daarmee zouden we net een korf goederen van eveneens 1.000 euro kunnen kopen. Doen we dat niet en laten we het geld nog twaalf maanden staan, dan hebben we bij een totale rente van 0,12% over een jaar 1.001,2 euro op onze rekening staan. Dat zal evenwel niet volstaan om op dat moment diezelfde goederen te betalen. Bij een inflatie van 1,52% zullen ze tegen dan namelijk 1.015,20 euro kosten. Of: wie zijn geld vandaag niet uitgeeft en dus spaart, kan er dan minder mee doen.

In dit filmpje wordt alles nog een keer duidelijk uitgelegd.

Het verschil tussen de rente op de spaarrekening en de inflatie wordt ook wel de reële rente genoemd. Is de geldontwaarding groter dan de rentevergoeding, dan spreken we van een negatieve reële rente. Ze houdt in dat de spaarder aan koopkracht verliest, zoals nu het geval is.

Om de koopkracht te bewaren, zal de opbrengst van het spaargeld hoger moeten zijn dan de inflatie. Iets wat met een spaarrekening vandaag niet lukt. Wie dat toch wil bereiken, moet voor andere spaar- of beleggingsformules kiezen.

Als u de situatie over meerdere jaren bekijkt, moet u ook rekening houden met een sneeuwbaleffect. Aan de opbrengstenkant krijgt u ook rente op uw rente uitgekeerd, langs de uitgavenkant speelt inflatie op inflatie.

