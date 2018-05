Wie een huis wil kopen, wacht beter niet te lang meer Dries Van Damme

29 mei 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Een eigen stek is toch nog altijd de droom van veel Vlamingen. De juiste timing vinden voor de aankoop van een eerste woonst is dan weer een ander paar mouwen. De volgende checklist helpt om te bepalen of u de huizenjacht voor geopend mag verklaren.

Wat er tegenwoordig ook beweerd wordt: op lange termijn is een huis of appartement kopen altijd een goed idee. Woningen vormen nu eenmaal een bijzonder crisisbestendige belegging. De kans is dan ook reëel dat u minstens uw geïnvesteerde geld terugkrijgt, mocht u uw huis opnieuw van de hand willen doen. Bijkomende bonus is de fiscale aftrekbaarheid van de lening.

1. Wat is uw financiële situatie?

Wanneer u nu het best een huis koopt? Op die vraag bestaat helaas geen pasklaar antwoord. Veel hangt dan ook af van de kostprijs van het huis dat u voor ogen hebt en van hoe rijkelijk uw rekening momenteel al gespekt is. De vuistregel is simpel: met meer eigen inbreng, zien de banken u liever komen, en krijgt u voordeligere leningen.

Er zijn uitzonderingen, maar in de praktijk geeft een eigen inbreng van 20 procent of meer de beste kansen op een aantrekkelijke lening.

Adviseurs raden ook meestal aan om niet meer dan 30% van uw nettoloon aan de aflossing te besteden.

2. Hoe staan de rentevoeten?

Tenzij u nooit het financieel nieuws volgt, weet u hier zelf al het antwoord: de rentevoeten voor woonleningen staan nog steeds historisch laag. Een goed argument om eerder sneller dan trager te schakelen in de aankoop van een woning.

Bovendien wakkeren enkele grote banken de prijzenoorlog weer aan. Voor de consument betekent dat vooral: interessantere voorwaarden, zeker voor wie een hoge eigen inbreng heeft en maximum 20 jaar nodig heeft voor de terugbetaling.

3. Gaan de huizenprijzen nu nog zakken?

Volgens een studie van ING zijn de woningprijzen in 2017 met 2,5% gegroeid. In 2016 was dat nog 0,8%. Het ziet er dus naar uit dat de prijzen ook dit jaar nog licht blijven stijgen. Als verklaring gelden de lage rentes en het grote economische vertrouwen.

Hoe de situatie in 2019 zal evolueren, blijft koffiedik kijken. Veel experts beweren dat een (kleine) prijsdaling er dik inzit, maar ter compensatie zullen de rentes dan misschien weer stijgen.

4. En wat met de impact van het nieuwe beschrijf?

Rond de hervorming van de registratierechten was al flink wat te doen. De nieuwe regeling gaat op 1 juni van start en stelt dat u voortaan altijd 7% registratierechten op uw eerste woning betaalt. Het vertrouwde groot en klein beschrijf verdwijnt dus naar de geschiedenisboeken.

In de meeste gevallen zal de nieuwe wetgeving de aankoop van een woning iets goedkoper maken - tot nu toe gold op de meeste woningen namelijk een beschrijf van 10%. De enige woning van minder dan 200.000 euro krijgt ook een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro.

Opgelet: heel wat kandidaat-kopers zijn momenteel aan het wachten tot de zomer. De kans bestaat dat er na de zomer daardoor ineens toch een opflakkering van de prijzen is.

5. U bouwt of verbouwt duurzaam?

Dan hebt u een streepje voor bij het verkrijgen van een goede lening. De zogenaamde energieleningen bieden aantrekkelijke tarieven als u investeert in bijvoorbeeld verwarmingsketels, dubbele beglazing, dakisolatie of zonnepanelen. Met een rente van slechts 1,49% heeft CPH Bank momenteel een van de beste aanbiedingen op de markt.

Wie een woning van 30 jaar oud renoveert, krijgt toegang tot de Vlaamse renovatiepremie. Die levert tot 10.000 euro op. Extra troef: er zijn maar 6% registratierechten verschuldigd als u een grondige energetische renovatie binnen de vijf jaar na aankoop garandeert. Kortom: het is momenteel echt wel aantrekkelijk om een iets oudere woning aan een relatief laag budget te kopen en tijd, geld en energie te investeren in een duurzame renovatie.

Wie echt geen groene inborst heeft en al zucht bij het idee aan werken en investeringen, koopt dan weer beter iets dat al echt goed geïsoleerd is. Zo houdt u meteen uw energiefactuur binnen de perken. Het energieprestatiecertificaat (EPC) van woningen zal in de toekomst enkel nog aan belang toenemen - denk daaraan als u van plan bent om uw woonst binnen afzienbare tijd weer door te verkopen.

