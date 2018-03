Wie biedt de goedkoopste autoverzekering? Johan Van Geyte

07 maart 2018

11u30

Bron: Spaargids.be 0 Consument Wie met de auto de weg op wil, moet zich verzekeren voor de mogelijke schade die hij bij een ongeval kan veroorzaken aan derden. Maar hoe kiest u nu de verzekering die het best bij u past of die het goedkoopst is?

Wettelijk verplicht

De autoverzekering is een van de verzekeringen die wettelijk verplicht is in ons land. Dat geldt tenminste voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid (BA); de schade die u kan berokkenen aan derden bij een ongeval in fout. Het gaat dan zowel om materiële, lichamelijke en morele schade van de tegenpartij.

Een omniumverzekering, die de potentiële eigen schade dekt, is niet verplicht.

Omdat de BA-verzekering verplicht is, staat ook vastgelegd wat de polis moet dekken. De basisgaranties zijn dus voor iedereen gelijk. Wie een dergelijke verzekering wil afsluiten en naar de goedkoopste zoekt, hoeft dus enkel naar de prijs te kijken.

Lees ook: Een Belg op de vier doet een beroep op verzekering

Hoe wordt uw premie berekend?

Helaas betekent dat niet dat we u onmiddellijk de goedkoopste verzekeringsmaatschappij kunnen aanduiden.

Zo mag elke verzekeraar eigen criteria gebruiken om zijn premies te berekenen. De meeste verzekeringsinstellingen houden rekening met de volgende zaken:

* het vermogen van de auto ,

* de leeftijd van de gebruikelijke bestuurder (jongeren hebben meer ongevallen, waardoor ze meer risico lopen en dus een hogere premie moeten betalen),

* de woonplaats van de gebruikelijke bestuurder (stedelingen hebben meer schade dan bewoners van het platteland), en

* het schadeverleden van de bestuurder (voorzichtige chauffeurs versus brokkenpiloten).

Een onderscheid op basis van geslacht mag niet, ook al wordt gezegd dat vrouwen doorgaans voorzichtiger rijden dan mannen.

Wil u de goedkoopste eruit vissen, dan kan u niet anders dan offertes opvragen en die vergelijken.

TIP: via spaargids.be kan u in één enkele klik een hele reeks offertes opvragen.

Kortingen

In de nasleep van het autosalon eerder dit jaar bieden enkele verzekeraars momenteel nog steeds kortingen.

Zo verzekert DVV u twee maanden gratis als u een nieuw contract afsluit. Dat betekent dat u maar 10 maanden betaalt op uw eerste jaarpremie. Hun tijdelijk aanbod geldt nog tot 31 maart - wel enkel voor bestuurders die de voorbije vijf jaar gereden hebben zonder ongeval in fout.

Touring Verzekeringen biedt drie maanden gratis voor elk nieuw autoverzekeringscontract of voor een bestaand contract met voertuigwijziging. Ook hier loopt de actie af op 31 maart.

Generali pakt uit met een variant. Deze verzekeraar geeft 15% korting voor de hele duur van de verzekering. Voorwaarde is dat het contract voor 30 april wordt afgesloten voor een nieuwe wagen en dat de bestuurder een bonus-malus heeft van ten hoogste 2 indien hij tussen 30 en 69 jaar is en van ten hoogste 5 indien hij tussen 25 en 29 jaar is.

AXA pakt het iets anders aan. Is uw voertuig uitgerust met een rijhulpsysteem, dan krijgt u van hen 7,5% korting. Bij 2 systemen is dat 15%. De rijhulpsystemen die in aanmerking komen, zijn parkeerhulp (voor en achter), dodehoeksignalisatie, rijstrookondersteuning, automatische noodremsystemen, een aandachtsassistent en een Adaptive Cruise Control, die de snelheid regelt in functie van een voorligger.

Lees ook: Alles wat u moet weten over uw autofinanciering

Beperkt gebruik

Diverse maatschappijen geven kortingen aan wie zijn wagen maar beperkt gebruikt. Meestal ligt de limiet daarvoor op 10.000 of 15.000 euro. Ook hier is de redenering: wie minder rijdt, loopt minder risico op het veroorzaken van een schadegeval.

Touring Verzekeringen geeft een korting van 20% indien u op jaarbasis minder dan 15.000 km rijdt. Voor mensen die met het openbaar vervoer naar het werk gaan, is er een korting van 10%. En dat geldt ook voor wie geregeld met de fiets naar het werk rijdt.

Bij Corona Direct kunt u een verzekering nemen per gereden km. Zolang u minder dan 25.000 km per jaar doet, is de premie lager dan bij een klassieke formule. Globaal kan de prijskorting tot 50% oplopen, zegt de maatschappij.

Jokers

Wat ook kan meespelen in de prijs van uw verzekering is de zogenaamde jokers. Er zijn verzekeraars die aan hun goede klanten jokers geven. Stel dat ze na jaren van schadeloos rijden eens een ongeval hebben, dan verhoogt hun premie niet.

Bij Ethias krijgt u na vijf opeenvolgende jaren zonder ongeval in fout geen tariefverhoging als u toch eens een ongeluk veroorzaakt. U moet wel minstens 29 jaar zijn.

Bestuurders die erin geslaagd zijn om hun bonus-malus naar -2 te brengen, mogen bij AG insurance levenslang van die schaal genieten - zélfs als ze nadien toch eens een ongeval veroorzaken.

Specifieke formules voor jongeren

Jongeren zijn een specifieke doelgroep in de wereld van verzekeringen. Voor hen is het vaak niet gemakkelijk om een autoverzekering te vinden die een beetje betaalbaar is - jonge autobestuurders veroorzaken - door een gebrek aan rijervaring - net veel meer schadegevallen.

Enkele maatschappijen vallen hierbij nog terug op het instapcontract 29/29. Dit houdt in dat jongeren tot 29 jaar hoogstens 29% meer zouden moeten betalen dan verzekeringsnemers van 29 jaar. Vaak zijn hieraan wel voorwaarden gekoppeld, zoals een beperking op het vermogen van de auto.

Sommige maatschappijen zoeken hun heil in extra ondersteuning voor de jonge bestuurder.

Zo biedt DVV een korting van 20% aan jongeren tot 26 jaar die een cursus defensief rijden volgen bij een erkend instituut waarmee de verzekeraar samenwerkt.

Bij Ethias daalt de premie dubbel zo snel als u geen ongeval hebt. In plaats van één graad per jaar zakt de premie van jongeren tot 26 jaar jaarlijks met twee graden. Verder krijgen ze 15% korting als ze nog bij hun ouders inwonen en die ook een autoverzekering bij Ethias hebben. Wonen ze apart, dan krijgen ze 15% korting indien ze nog minstens twee andere verzekeringen bij de maatschappij hebben.

Lees ook: Als u voor een leasewagen kiest, dan is het de maatschappij die instaat voor de kosten van de verzekering.

Tariferingsbureau zorgt voor reddingsboei

Voor mensen die moeilijk aan een autoverzekering raken, of voor wie minstens vijf keer de premie zou moeten betalen van iemand met het meest gunstige schadeverleden, is er het Tariferingsbureau. Dat is een samenwerkingsorgaan van alle verzekeraars samen, waarin ze o.a. brokkenmakers aan een ‘betaalbare polis’ helpen. Dat moet verhelpen dat de grootste brokkenpiloten zonder verzekering zouden beginnen rondrijden.

Lees ook:

Zeven op de tien zonder advocaat voor rechter, hoewel ze rechtsbijstandsverzekering hebben

Cardoen biedt eigen verzekering aan

Allianz geeft tot 50% korting op autoverzekering aan wie voorzichtig rijdt

Bron: spaargids.be