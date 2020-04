Wie betaalt uw energiefactuur bij thuiswerk? Kurt Deman

16 april 2020

10u30

Bron: Mijnenergie.be 2 Energie Telewerk is in coronatijden uitgegroeid tot het nieuwe normaal. Het lijkt er bovendien op dat afstandswerken na de crisis ook gewoon zal blijven. Tegenover de grotere flexibiliteit bij thuiswerk staat natuurlijk ook een hoger energieverbruik. Telewerk is in coronatijden uitgegroeid tot het nieuwe normaal. Het lijkt er bovendien op dat afstandswerken na de crisis ook gewoon zal blijven. Tegenover de grotere flexibiliteit bij thuiswerk staat natuurlijk ook een hoger energieverbruik. Mijnenergie.be bekijkt hoe u dat enigszins beperkt houdt én wie de meerkost op uw energiefactuur eigenlijk hoort te betalen.

Thuiswerk is voor het ene bedrijf al jarenlang een evidentie, voor andere ondernemingen opent zich dan weer een nieuwe wereld. Over de vergoeding van de kosten die u bij telewerk maakt, heerst vaak nog onduidelijkheid.

Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) komt het erop aan duidelijke afspraken te maken met uw werkgever. Hij of zij regelt bijvoorbeeld de eventuele terbeschikkingstelling van de benodigde apparatuur en technische ondersteuning, mogelijk gekoppeld aan een vergoeding van de kosten. De werkgever kan bijvoorbeeld zelf een laptop ter beschikking stellen of een tussenkomst betalen voor het gebruik van het eigen toestel.

Wat verlichting, verwarming en onderhoud betreft, biedt de overheid de mogelijkheid aan de werkgever om thuiswerkende werknemers een belastingvrije vergoeding – de zogenaamde bureauvergoeding - tot 126,94 euro per maand uit te keren (bedrag voor maart, vanaf 1 april 2020 is het 129,48 euro per maand, red). Hij of zij is daartoe evenwel niet verplicht! We geven daarom enkele praktische tips om uw energiefactuur bij thuiswerk zo laag mogelijk te houden.

1. Laat het daglicht binnen

Kies een werkplek die u toelaat om zoveel mogelijk van het licht te genieten, zonder dat het uw scherm moeilijker leesbaar maakt. Gooi de gordijnen open en trek op die manier de lente binnen in uw woning. U bespaart er zowel verlichting als verwarming mee.

2. Maak gebruik van een powerbank op zonne-energie

Thuiswerk gaat vaak gepaard met extra telefoontjes naar de werkgever, collega’s en klanten. Een solar powerbank haalt - net als zonnepanelen - energie uit het zonlicht. De zonnecellen leveren stroom bij voldoende zonlicht, waardoor u niet met een lege accu komt te zitten zolang de zon schijnt. Laat de zon dus tijdens de middagpauze haar werk doen, waardoor u de lader niet meer in het stopcontact hoeft te stoppen.

3. Haal de laptoplader uit het stopcontact

Door de laptop in het stopcontact te laten, gebruikt u trouwens ook overbodige energie wanneer die volledig is opgeladen. Trek uw batterijkabel dus na het werk meteen uit het stopcontact om sluimerverbruik te vermijden. Schakel uw scherm uit of maak gebruik van een screensaver wanneer u een pauze neemt.

Tip: In onze ‘Thuisblijfgids’ ontdekt u hoe u van thuiswerk ook echt een succes kan maken.

4. Verlucht uw werkruimte

Frisse lucht draagt niet enkel bij tot een aangename werkomgeving. Ze verwijdert ook het vocht uit de ruimte, waarna die efficiënter opwarmt. Zet het raam dus af en toe eens wagenwijd open.

5. Een graadje minder is oké

Het is in een traditionele werkomgeving misschien wel het grootste twistpunt: de ideale kamertemperatuur. Op kantoor is die niet zelden afgestemd op de wensen van de grootste koukleum, maar bij thuiswerk lukt het vast wel met enkele graden minder.

6. Vermijd de airco

Nestel u op warme zomerdagen in de koudere ruimtes van het huis. Een bureau aan de zuidzijde is op milde dagen een zegen, maar doet ons op tropische momenten sneller naar de verkoeling van de airco snakken.

7. Kies de goedkoopste energieleverancier

Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieder op de markt bedraagt enkele honderden euro’s. Dankzij de lage energieprijzen kunt u vandaag flink besparen op uw energiefactuur door van energieleverancier te wisselen. Ga hier na hoeveel u mogelijk bespaart op uw energiefactuur door van energieleverancier te wisselen.



Bron: mijnenergie.be.