West-Vlaamse start-up bouwt megabatterij jv

26 juni 2018

08u30

Bron: belga 4 Consument Het West-Vlaamse energiebedrijf Yuso investeert samen met het grootste Japanse engineeringbedrijf Nippon Koei in een batterijsysteem om elektriciteit op te slaan. Dat schrijft De Tijd.

Het project van ruim 11 miljoen euro komt in het Oost-Vlaamse Ruien, op het terrein waar vroeger de grootste steenkoolcentrale van Electrabel stond. Het batterijenpark kan elektriciteit opslaan als er een overaanbod van bijvoorbeeld stroom uit zonnepanelen is. Op momenten dat er kleine tekorten op het hoogspanningsnet van Elia zijn, kan de batterij snel stroom aan het net leveren.

"Energieopslag is cruciaal om de energieomslag in Vlaanderen mogelijk te maken", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). "Investeringen in batterijen en flexibiliteit zijn noodzakelijk om hernieuwbare energie op te slaan, want de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet continu."

De megabatterij wordt de grootste in ons land en zal een capaciteit van 25 megawatt hebben, het equivalent van vijf miljoen smartphonebatterijen of van het jaarlijkse energieverbruik van tien gezinnen.