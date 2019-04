Wereldwijde graanoogst valt lager uit dan verbruik jv

07 april 2019

07u09

Bron: DPA/BELGA 0 Consument Voor de tweede keer dit decennium zal de wereldwijde graanoogst niet volstaan om de consumptie ervan te dekken. Dat verwacht zowel de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) als de internationale graanorganisatie (IGC).

De FAO verwacht dat er in het landbouwjaar 2018-19 ongeveer 30 miljoen ton meer granen (tarwe, mais, rijst ...) zullen worden verbruikt dan er geoogst worden. De totale oogst wereldwijd wordt geschat op ruim 2,66 miljard ton.

De oogst zou daarmee bijna 2 procent lager liggen dan het jaar ervoor. Een terugval die onder meer te wijten is aan de droogteperiode vorig jaar in grote delen van Europa, waardoor de tarweoogst tegenviel in de Europese Unie en Rusland.

De vorige keer dat het verbruik hoger lag dan de oogst, was in het landbouwjaar 2012-13. Toen leden vooral de Amerikaanse boeren onder een lange periode van droogte. In zo'n geval worden de graanvoorraden meer aangesproken.

De International Grains Council komt met een gelijkaardige voorspelling.