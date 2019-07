Welkomstkortingen voor energie: hoe haalt u het maximale voordeel? Dries Van Damme

16 juli 2019

09u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De strijd op de energiemarkt woedt in alle hevigheid. Elektriciteits- en aardgasleveranciers stellen alles in het werk om de consument aan boord te krijgen. Welkomstkortingen zijn een populair wapen, waar u als nieuwe klant uiteraard ook wel bij vaart. Maar welke aanbiedingen bestaan er en welke voorwaarden zijn van tel?

Gas- en stroomleveranciers in België lonken voortdurend naar nieuwe klanten. Dat komt onder meer tot uiting in de vele tv-spots en de sponsoring van uiteenlopende evenementen. In een sterk concurrentiële markt met veel aanbieders komt het er op aan om zich van de andere spelers te onderscheiden. Het aspect prijs geldt veelal als een doorslaggevend argument. Welkomstkortingen van honderd euro en meer zijn bijgevolg geen uitzondering.

Vast bedrag

Om het wat ingewikkelder te maken, hanteren energieleveranciers verschillende kortingen. De meest populaire is het vaste welkomstbedrag. De energieleverancier verrekent de korting meestal aan het eind van uw contract of splitst het op over uw contractduur, waardoor u minder snel geneigd bent om nogmaals van leverancier te wisselen. De hoogste kortingen ontvangt u bij contracten met een looptijd van drie jaar of meer. Het credo ‘voor wat, hoort wat’ is eens te meer van toepassing.

Alternatieve kortingen

De energieleverancier kent vaak een procentuele kilowattuurkorting toe. Wat u uiteindelijk ontvangt, hangt daarbij af van uw verbruik. Een kleine verbruiker haalt er dus minder voordeel uit. Wie via domiciliëring betaalt, bespaart de aanbieder een pak administratief werk. Hij beloont er de klant soms voor met een korting van 10 euro en meer. Een alternatief is aan aantal gratis kilowattuur. Luminus biedt hier op sommige contracten 1250 kWh gratis aardgas toe aan nieuwe klanten, berekend op basis van het gemiddelde kWh-tarief. Die extra aantal kilowattuur geldt enkel voor het onderdeel energieprijs en is dus niet van toepassing op de taksen en heffingen. Naast financiële kortingen bestaan er tevens voordelen in nature. De slimme thermostaat geldt als het typevoorbeeld. In geval van een vroegtijdige beëindiging van uw energiecontract factureert uw energieleverancier alsnog de restwaarde. U bekijkt dus best vooraf de voorwaarden die gepaard gaan met uw welkomstaanbod.

Scherpere tarieven via vergelijkingssites

Energieleveranciers bieden welkomstkortingen aan voor elektriciteit én aardgas. Niet zelden bent u bij de ene speler beter af voor het ene luik, terwijl een concurrent u de meest gunstige voorwaarden voor de andere energievorm aanreikt. U hoeft uw eieren dus niet in hetzelfde mandje te leggen. Opvallend is dat energieleveranciers op verschillende platformen andere welkomstkortingen afficheren. Ze sluiten niet zelden een overeenkomst af met vergelijkingssites, wat voor de klant resulteert in scherpere voorwaarden. Kijken en vergelijken luidt dus de boodschap!

